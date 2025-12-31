«Северсталь, домой»: «Ак Барс» победил одного из лидеров Запада, но без драмы не обошлось

«Ак Барс» завершил 2025 год в регулярном чемпионате КХЛ победой над «Северсталью» (4:3 по булл.). В напряженном матче казанцам удалось обыграть череповчан в серии буллитов. О деталях триумфа хозяев, травме Никиты Лямкина и другом – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

Казанцы завершали 2025 год матчем против одного из лидеров «Запада»

«Ак Барс» завершал 2025 год матчем против одного из лидеров Западной конференции. «Северсталь» под руководством Андрея Козырева уже приучила зрителей уверенным выступлением в регулярных чемпионатах. При минимальном бюджете, скромных зарплатах игроков череповчане не только стабильно выходят в плей-офф, но и являются приверженцами яркого атакующего хоккея. Из года в год Андрею Козыреву удается взращивать для лиги талантливых молодых хоккеистов.

«Северсталь» приезжала в Казань в состоянии определенного раздражения. Днями ранее череповчане провели отличный по содержанию матч с «Салаватом Юлаевым» (1:2). И если бы не бенефис Семена Вязового в Уфе, наверняка бы «рыси» взяли в этой встрече два очка.

«Ак Барсу» предстояло играть заключительный матч в уходящем году против сильного, мотивированного соперника. И с первых минут «Северсталь» продемонстрировала свою нацеленность на результат. Уже на первой минуте нападающий гостей Александр Скоренов открыл счет в игре. «Ак Барс» сравнял в середине стартовой двадцатиминутки усилиями Хмелевского, однако в конце первого периода череповчане вернули себе преимущество благодаря реализованному пятиминутному удалению Владимира Алистрова за удар клюшкой.

Белорусский форвард не играл за «Ак Барс» с начала зимы, а забивал за казанцев последний раз еще в конце октября. Присоединившись к команде под занавес межсезонья, Алистров так и не стал полноценным лидером внутри коллектива. Хотя нападающий, безусловно, все еще считается перспективным хоккеистом из-за своего относительно молодого возраста – 24 года.

Пятиминутное удаление Алистрова могло запросто предопределить ход встречи, будь «Северсталь» чуть удачливее в реализации моментов в большинстве. Но оборона хозяев более одной шайбы в неравных составах была пропускать не намерена.

По иронии судьбы Владимир Алистров оказался тем хоккеистом на льду, благодаря действиям которого ход встречи перевернулся на 180 градусов. «Северсталь» играла с преимуществом, лучше выстраивала позиционные атаки, но во втором периоде забить не смогла. А «Ак Барс» смог, и сделал это как раз-таки Алистров. Не вытекающая из логики игры шайба позволила казанцам намного увереннее зайти в третий период.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

«Северсталь, домой»

В первые пять минут заключительной десятиминутки вперед уже вышел «Ак Барс» за счет гола Кирилла Семенова. Центральный нападающий хозяев в очередной раз доказал, что именно он является самым стабильным игроком казанского клуба за последние годы. Семенов не пропускает матчи из-за травм, и в каждой встрече действует полезно. Этакий универсальный солдат, умеющий выручить команду в трудную минуту.

К слову, Кирилл Семенов отличился и в послематчевой серии буллитов, когда ко вторым броскам «Ак Барс» уступал «Северстали» со счетом 0:1. Форвард казанцев блестяще исполнил свою попытку.

Надо отдать должное череповчанам, они имели полноценное право претендовать на успех в матче в Казани. Ведь в третьем периоде «Северсталь» сумела сравнять в меньшинстве голом Адама Лишки. Капитан гостей был близок к тому, чтобы и реализовать буллит в послематчевой серии бросков, однако попал в каркас ворот, сблизившись с Тимуром Биляловым.

«Ак Барс» вновь показал себя одним из самых мастеровитых коллективов в КХЛ по исполнению буллитов. На промахи Лишки и Аймурзина казанцы ответили точными попытками Кирилла Семенова и Артема Галимова.

Последний даже успел уколоть гостей на послематчевом интервью, произнеся с небольшой ноткой дерзости: «Северсталь, домой». Впрочем, своеобразный эпатаж Артем Галимов не против явить общественности в каждой второй беседе с журналистами.

У Лямкина диагностировали перелом лицевой кости

Анвар Гатиятулин на пресс-конференции отметил, что даже без своих главных звезд команда способна успешно противостоять лидерам конференций. «Северсталь» казанцы обыграли без Дмитрия Яшкина и Александра Барабанова в составе, которые продолжают восстанавливаться от последствий эпидемии гриппа в команде.

«Непростая для нас игра, не сразу вкатились, но потихоньку перехватили инициативу. Когда владели шайбой, создавали много неплохих моментов, но и соперник их создал достаточно при своём контроле. Хорошо, что взяли два очка в буллитах. Наших болельщикам спасибо за поддержку, всех с наступающим Новым годом. Я всегда говорил, что идёт рабочий процесс. Ребята, не получавшие практику в начале сезона, сейчас своими действиями показывают, что они готовы выполнять функции, которые от них требуются. Некоторые игроки пропускают по болезни, эти ребята их успешно заменяют», – сказал Анвар Гатиятулин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Для «Ак Барса», в целом, матч с «Северсталью» прошел более чем успешно. За исключением одного неприятного эпизода. В третьем периоде в контакте с одним из игроков череповчан тяжелую травму получил защитник Никита Лямкин. Игрок казанцев в результате эпизода сломал лицевую кость. Сроки восстановления Лямкина пока не озвучены, но это, как минимум, месяц. В ближайшее время защитнику «Ак Барса» предстоит операция и реабилитация. Не исключено, что всю вторую половину сезона Лямкин будет вынужден провести в специальной защитной маске.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Второе место на «Востоке» по завершении 2025 года

«Ак Барс» завершил 2025 год на втором месте Восточной конференции, пропустив вперед лишь явно фаворита на победу в Кубке Гагарина в нынешнем сезоне, – магнитогорский «Металлург».

В оставшиеся три месяца регулярного чемпионата Анвару Гатиятулину предстоит планово и эффективно подготовить команду к плей-офф. По именам состав казанцев не уступает лидерам «Востока». Не исключено, что команда еще усилится в январский дедлайн.

Здорово смотрится на декабрьском отрезке голкипер Тимур Билялов. Вратарь «Ак Барса» был одним из героев матча с «Трактором». Достойно отыграл Билялов и вчерашнюю встречу с «Северсталью», отразив 41 из 44 бросков по своим воротам.