Северное сияние, гонки на хаски, пальмы в тундре: репортаж с края света

Перелет из Казани в Мурманск – самую близкую для Татарстана Арктику – занимает около двух с половиной часов. Как найти Аврору и где можно покататься на собачьих упряжках, искупаться в Баренцевом море и посмотреть на пальму в тундре – в репортаже «Татар-информа».





«Самый большой город за полярным кругом»

Мурманск находится всего в двух с половиной часах лета от Казани. Прямые рейсы выполняются по средам и воскресеньям компанией NordWind совместно с авиакомпанией «Икар».

Мурманск в начале марта климатически мало чем отличается от Казани. По прилете не чувствовалось жестоких северных морозов и леденящего дыхания тундры.

Город был заложен во время Первой мировой войны как стратегическая военная точка с незамерзающим портом за полярным кругом. Так что история Мурманска не очень глубока. К тому же он сильно пострадал во время Великой Отечественной войны: больше, чем на Мурманск, бомб было сброшено только на Сталинград. В 50-х годах город был фактически заново отстроен с нуля.

Сейчас весь регион делает большой упор на развитие туризма: появляются новые уникальные объекты, обыгрываются географические и климатические условия и, конечно, популяризуются самые известные туристические маркеры: киты в Териберке, северное сияние, полярный день и арктическая кухня.

«Многие хотят увидеть настоящую тундру. Мурманская область – это самая близкая и доступная возможность. Столица нашего региона – самый большой город за полярным кругом в мире. Буквально за 80 километров от Мурманска уже можно попасть в арктическую тундру. Многие сюда приезжают за ощущением, что они находятся на краю света», – рассказала экскурсовод Юлия Клюхина.

Мурманск стал круглогодичным курортом, но очень важно планировать свой отдых заранее, так как многие достопримечательности могут быть недоступны в связи с погодными условиями или по другим причинам. Для удобства можно обратиться в местный туристский информационный центр или зайти на портал Murmansk.Travel.

Так, например, в дни нашего визита из-за заснеженности трассы оказалось недоступным село Териберка, стоящее на берегу бухты Баренцева моря, куда летом заплывает огромное количество китов. Чтобы попасть на белые ночи или полярный день, когда солнце не заходит за горизонт, нужно приехать в Мурманск в июне-июле.

Подробное планирование становится краеугольным камнем для успешного путешествия в этот регион.

Рубка подлодки «Курск» и первый в мире атомный ледокол

Путешествие по Мурманской области начинается с получения «паспорта полярника». Внутри документа можно ставить печати на разных локациях.

Мурманск расположен сразу на четырех высотах. Это связано со сложным ландшафтом Кольского полуострова. Сопки вокруг залива расположены близко к берегу, что создает дополнительные сложности строителям.

Город, как мы уже отметили, молодой, однако с ним связано сразу несколько известных событий, которые нашли отражение в памятниках и туристических объектах.

Мурманск – город-герой, который стал непреодолимой преградой для вермахта во время Великой Отечественной войны. В память о подвиге его защитников возведен огромный монумент, в народе получивший имя «Алеша». Это скульптура высотой 42 метра, изображающая советского солдата, который смотрит в сторону Норвегии, откуда и наступала армия врага.

Здесь же установлены мраморные плиты с названиями всех городов-героев. Примечательно, что внутри каждой из них земля с этих территорий.

В 50-х годах прошлого века на воду в Мурманске спускается первый в мире атомный ледокол «Ленин». На тот момент это была настоящая революция в сфере северного мореплавания. Судно до сих пор находится на стоянке в порту города – в 2009 году оно стало музеем.

«Ледокол занимался проводкой кораблей по Северному морскому пути. Большой преградой для судоходства становятся именно льды. «Ленин» – широкий корабль, он продавливал лед своей передней частью. Атомоход служил нашей стране 30 лет. На сегодняшний день ледокольный флот России – самый мощный в мире. Часть из ледоколов атомные, часть – дизельные», – пояснила экскурсовод.

Ледокол «Ленин» действительно производит большое впечатление. Это огромное судно, величаво стоящее рядом с морским вокзалом Мурманска, окрашенное в черный и бежевый цвета. Рядом с ним, словно дети, пришвартованы несколько рыбацких лодок – создается ощущение, что они ищут защиты у гигантского собрата.

В городе с большим уважением и почетом относятся к тем, кто работает в море, и чтут память погибших моряков. Трагедия подлодки «Курск» потрясла в 2000 году всю страну и весь мир. В Мурманске создан монумент погибшим подводникам, где находится часть рубки «Курска».

«Во время крушения подводной лодки «Курск» погибли 118 человек. Здесь – список имен моряков и иконы. Через несколько лет после трагедии лодку разрезали на части охотники за черным металлом. Рубку нашли на пункте приема металла, отреставрировали ее и сделали памятник», – сообщила Юлия Клюхина.

Здесь же расположен символический маяк – составная часть мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». В нем можно ознакомиться с несколькими книгами, которые содержат имена моряков, погибших в разные годы.

Традиции коренного народа саами

Пожалуй, самым известным животным тундры является северный олень. Его издревле почитали и держали у себя саамы (саами) – коренной народ северных районов Евразии. Некоторые и по сей день продолжают эту традицию, теперь уже не столько для пропитания и передвижения, сколько для сохранения обычаев.

Так, для туристов работает объект под названием «Олений двор». Здесь можно погладить местных оленей и покормить их ягелем. Семья саамов, живущая в одной из деревень близ Мурманска, содержит животных в загоне рядом со своим домом. Однако точное количество парнокопытных в их хозяйстве выяснить не удалось. Как объяснила владелица двора Полина, у саамов не принято говорить о нажитом и хвастать своим богатством.

«Ягель – основа рациона северного оленя. На вид они маленькие и компактные, но при этом безумно прожорливые. Для комфортного существования оленя на один день ему требуется 5-10 килограммов ягеля», – рассказала она.

Полина встречает гостей в национальной одежде саамов и провожает их к оленям. Там их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться. К последнему особенно тяготеет олениха Мурка, которая с радостью позирует для туристов.

После встречи с северными животными можно отправиться в традиционное жилище саамов. Оно представляет собой большой конус с обшитыми оленьими шкурами стенами и отверстием на потолке, выполняющим роль дымохода. Там Полина накормит гостей национальным супом из трески, угостит чаем и расскажет о традициях коренного народа Мурманской области.

«Олений двор» не единственная точка в Мурманске, которая знакомит с местной фауной. В парке активного отдыха можно покормить оленей и покататься в упряжках, запряженных не только оленями, но и собаками хаски. Кстати, каждая из них совершенно не против, если пассажиры после поездки ее активно потискают.

Охота за северным сиянием

По оценкам местных экспертов, чаще всего туристы приезжают в Мурманскую область, чтобы увидеть северное сияние. Особенно часто можно встретить таких путешественников из Китая. Но поймать небесное чудо не так просто, у корреспондента «Татар-информа» на это ушло две ночи.

Для начала разберемся, что такое северное сияние. Это горение ионизированных частиц фосфора, азота и кислорода, вызванное проходящим по касательной солнечным ветром. Проще говоря, после вспышек на Солнце в сторону Земли летит высвободившаяся энергия. Проходя рядом с нашей планетой, она вызывает горение газов.

Выезд для того, чтобы увидеть северное сияние, называют «охотой». Потому что, как уже отмечалось, далеко не каждый день можно увидеть эти знаменитые зелено-красные вспышки в небе. Помешать охоте могут совершенно разные вещи: облачность, недостаточная активность Солнца или сильная иллюминация вокруг вас.

При сильных вспышках сияние можно увидеть и в центре самого Мурманска, но такое случается далеко не каждый день. Обычно приходится отъехать от города где-то на сотню километров, чтобы отдалиться от городского освещения.

В первую ночь охоты за северным сиянием корреспондента «Татар-информа» ждала неудача. Облака слишком плотно заволокли небо, и свет не смог пробиться через это препятствие. Четыре часа были потрачены впустую в теплом автобусе в холодной тундре.

На второй день было уже больше надежд: небо стало чистым, показались звезды. К тому же в этот раз нашим сопровождающим стала экскурсовод Танзиля, наполовину татарка, что посчитали хорошей приметой в группе татарстанских блогеров и журналистов, приехавших в Мурманск.

И действительно, после пары часов поисков в темноте в тундре небо едва начало светиться зеленым. Это не статичный свет, он словно гуляет по небосводу яркими щупальцами, перетекая из одной стороны в другую. Удалось нам застать и яркую вспышку. Казалось, что небо разделилось на две части прямо над головой огромным зелено-красным свечением на несколько секунд.

Северное сияние не отпускает внимание ни на секунду. Несмотря на порядочный морозец, невозможно оторваться от вновь появляющихся зеленых щупалец в небе, которые, переливаясь, каждый раз рисуют новые узоры. Это продолжалось около часа, хотя казалось, что прошло лишь одно мгновение. Целая группа журналистов и блогеров безотрывно смотрела на картины, рисуемые на небесном холсте солнечным ветром. Охота в эту ночь однозначно удалась.

Пальма и кактусы посреди тундры

В трех часах езды от Мурманска находится город Кировск. Он возведен вокруг крупного горнодобывающего предприятия. Здесь разрабатываются месторождения большого количества различных минералов, в том числе именно в Кировске производятся удобрения на основе фосфоритов, которые затем развозят по всей России.

«В каждом овоще на вашем столе есть частичка Мурманской области», – шутит экскурсовод.

Ярчайшей достопримечательностью этого города стал уникальный ботанический сад, где собрано множество тропических растений. Особый шарм ему придает соседство с суровой тундрой, где не растет ничего, кроме мелких деревьев и неприхотливых кустарников.

«В нашем саду расположены самые северные тропики. Общая площадь его составляет более 1,6 тыс. квадратных метров. Внутри стоят две оранжереи, где собраны растения со всего света», – рассказывает гид Юлия Клюхина.

В тропической оранжерее главным экспонатом оказалась финиковая пальма, которую посадили уже здесь, на севере, в 1956 году. Из-за того, что она находится в тундре уже 70 лет, дерево получило кличку «вахтовик».

Здесь же можно найти лимонное дерево, лавровый и кофейный кусты и другие растения, которые совершенно не вяжутся с образом Крайнего Севера.

Вторая оранжерея оказалась довольно колючей: она наполнена различными видами кактусов – от совсем маленьких до огромных кустов с большими и острыми иголками.

Искупаться в Баренцевом море можно

Предприимчивые ребята привезли в Мурманск из соседней Финляндии интересное развлечение – айс-флоатинг. Это купание в ледяной воде в специальных костюмах, не имеющее никакого отношения к закаливанию или оздоровлению Это просто весело.

«Это очень прикольно. Расслабление, смех и удовольствие. Главное в воде – не погружаться с головой, потому что жидкость может попасть под костюм и будет холодно. Мы занимаемся айс-флоатингом уже три года. К нам приезжают люди со всего мира, были даже ребята из Австралии», – пояснил инструктор Роман Игнатенков.

Подготовка к погружению в воду начинается с инструктажа по безопасности и влезания в костюм, напоминающий что-то среднее между креветкой и астронавтом. Но наряд создан таким не просто так. Это специально сшитый защитный костюм для пребывания в ледяной воде. Подобные используют моряки на судах, чтобы дождаться помощи в случае крушения.

После выхода на лед очень легко провалиться и оказаться в холодных водах Баренцева моря. Вообще оно не замерзает, но станция для айс-флоатинга расположена в небольшом заливе, где успевает образоваться небольшая корка льда, что только добавляет веселья.

После получаса купания сильно забиваются мышцы и берет серьезная усталость. После такого опыта очень приятно сесть в комфортном помещении и попить чаю.

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

