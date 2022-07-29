Северная Македония передала Украине танки, полученные от России в 2000 году

Власти Северной Македонии передали Украине танки третьего поколения Т-72, которые были получены от России во время вооруженного конфликта с албанскими сепаратистами в 2000 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в соцсетях Северной Македонии появились фотографии и видеозаписи с колонной грузовиков, перевозящих танки для Украины. Сколько именно машин было передано, в Минобороны страны не ответили.

«В предстоящем периоде должны были бы расходоваться ресурсы на их уничтожение, что является нецелесообразным», — рассказало Минобороны страны.

Также отмечается, что после передачи боевых машин танковый батальон Северной Македонии будет расформирован. По договоренности с США на следующей неделе в порт Салоников вместо него прибудут первые шесть бронеавтомобилей JLTV для местной армии.

После начала российской специальной военной операции по защите Донбасса многие западные страны начали ужесточать санкции против РФ и оказывать военную помощь Украине. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что поставки вооружения Киеву лишь продлевают конфликт и умаляют возможность переговоров.