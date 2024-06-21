Шевцов: Дипломатия местных властей – базовый элемент устойчивого развития мира

Создание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ станет своевременным импульсом и ответом на вызовы времени. Такое мнение в ходе первого учредительного собрания, которое проходит сегодня в казанской Ратуше, высказал замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

«Мы убеждены, что международное муниципальное сотрудничество, децентрализованное сотрудничество, партнерство, международная дипломатия местных властей, побратимские связи городов и взаимопомощь, осуществляемые посредством программы укрепления потенциала и международных инициатив и муниципальной солидарности, являются базовым элементом построения устойчивого развития мира на планете», – добавил он.

По мнению представителя Россотрудничества, чем более сплоченными являются местные власти на национальном, региональном и мировом уровне, тем сильнее они участвуют в выражении воли сообществ, которым они служат. Казань, которая в этом году принимает Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», игры и саммит БРИКС, является одной из главных площадок для выстраивания международных связей.

«Мы уверены, что ассоциация станет действенной площадкой для обсуждения важнейших аспектов муниципального сотрудничества, обмена передовым опытом международного взаимодействия в различных сферах, а также позволит эффективно решать и продвигать на нужном уровне вопросы развития местного самоуправления и улучшения развития контактов между муниципалитетами и представителями международного гражданского общества этих стран», – заключил Павел Шевцов.

Напомним, в Казани сегодня открылось первое учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. В город прибыли порядка 200 гостей из десяти стран БРИКС, а также представители местных властей Турции, Чили, Марокко, Индонезии, Мексики, Замбии и других государств. В рамках форума участники обсудят структуру создаваемой организации и совместные проекты, направленные на расширение возможностей городов благодаря обмену в разных областях.