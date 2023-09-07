Севастопольский ТЮЗ приедет с гастролями в Казань и привезет четыре спектакля

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Севастопольский театр юного зрителя приедет в Казань с гастролями и покажет на сцене Казанского ТЮЗа четыре спектакля. Об этом на пресс-конференции в преддверии нового театрального сезона рассказала директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

«С 29 сентября по 1 октября на сцене нашего театра пройдут гастроли Севастопольского ТЮЗ. Интересные спектакли, сильная труппа. Они покажут спектакли “Золушка“ по известной сказке Шарля Перро, “Вкус медной проволоки“, “Морской праздник в Севастополе“, “Суворов – наука побеждать“. Гастроли эти состоятся в рамках программы “Большие гастроли для детей и молодежи“», – рассказала Горнышева.

Сам Казанский ТЮЗ в эти дни будет на гастролях в театре «Мастеровые» в Набережных Челнах, где, кроме того, недавно состоялась премьера главного режиссера Казанского ТЮЗа Радиона Букаева – «Гиперболоид инженера Гарина».

Благодаря гранту «Татнефти» Казанский ТЮЗ в предстоящем театральном сезоне отправится на гастроли в Лениногорск и Бугульму. А весной 2024 года запланированы обменные гастроли с Челябинским молодежным театром. Также в этом году в Челябинск на фестиваль «Камерата» отправится моноспектакль «Счастливая Шарлотта», которую сыграла Елена Калаганова.

«Будут обменные гастроли. Челябинский молодежный театр – хороший театр, крепкий репертуар – не пропустите», – посоветовала Горнышева.