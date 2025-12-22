news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 22 декабря 2025 14:55

Шевалье поддержал Марина после дебюта за «ПСЖ», а Сафонова не поздравил с победой в Кубке

Читайте нас в
Телеграм
Шевалье поддержал Марина после дебюта за «ПСЖ», а Сафонова не поздравил с победой в Кубке
Фото: psg.fr

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье поздравил 19-летнего голкипера Ренато Марина после дебюта за французский клуб у себя в соцсетях. Марина провел свой первый матч в карьере за парижан во встрече 1/32 финала Кубка Франции против «Фонтене» (4:0).

«Поздравляю, друг мой», – написал Шевалье. При этом накануне он не написал ни одного поздравительного слова в адрес Матвея Сафонова, который провел фантастический матч против «Фламенго» в Межконтинентальном кубке в составе «ПСЖ» и установил рекорд, отразив четыре подряд пенальти из пяти. Россиянин был признан лучшим игроком того матча.

На прошлой неделе пресс-служба «ПСЖ» также сообщила, что Сафонов получил перелом левой руки и пропустит до четырех недель.

Люка Шевалье перешел в «ПСЖ» из «Лилля» летом 2025 года. В сезоне-2025/26 он считался основным вратарем и проводил все матчи за парижский клуб. В конце ноября француз получил травму лодыжки и вместо него место в воротах снова занял Матвей Сафонов.

#футбол
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Сидишь, как в зоопарке»: татарский блогер Линар Закиров на съемках «Давай поженимся!»

«Сидишь, как в зоопарке»: татарский блогер Линар Закиров на съемках «Давай поженимся!»

21 декабря 2025
Нурминский, Шарапжан и Салават: как «Татар җыры» вступил в новую эпоху татарской эстрады

Нурминский, Шарапжан и Салават: как «Татар җыры» вступил в новую эпоху татарской эстрады

21 декабря 2025