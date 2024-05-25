Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сев яровых в Татарстане завершен на 84%
О ходе посевной в Татарстане рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.
Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр республики Алексей Песошин.
По словам министра, яровыми культурами в Татарстане засеяно 1,48 млн гектаров площадей, или 84% от планируемых. Посевная полностью завершилась в Тетюшском районе. Финишировал сев гороха на площади 64 тыс. гектаров и овса — 35 тыс.
Помимо этого, в отдельных районах республики — Нурлатском, Актанышском и Альметьевском — стартовали кормозаготовительные работы. Ожидается, что за 2024 год в хозяйствах региона будет заготовлено кормов из 350 тыс. гектаров многолетних трав 150 тыс. гектаров однолетних трав и кормосмесей, 156 тыс. гектаров кукурузы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»