Сети водоснабжения на участке более 6 км обновили в деревне Малые Кокузы

Фото: пресс-служба Минстроя РТ

В деревне Малые Кокузы Апастовского района в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершена реконструкция сетей водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

На участке протяженностью 6,3 км по улицам Пушкина и Ленина металлические трубы заменили на полиэтиленовые диаметром 110 мм, установили 73 колодца и 10 пожарных гидрантов. Общий объем финансирования составил 62,182 млн рублей.

Реализация этого объекта стала возможной благодаря подписанию в сентябре дополнительного соглашения между Минстроем РФ и Правительством Татарстана о выделении республике 519,6 млн рублей из федерального бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Водопроводная сеть деревни была построена в 1985 году. За годы эксплуатации износ системы превысил 70%, металлические трубы были забиты ржавчиной, давление воды оставляло желать лучшего, а аварийные ситуации возникали особенно часто на улице Ленина. После реконструкции 198 жителей деревни теперь имеют стабильное и качественное водоснабжение.

В этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане модернизируются 44 объекта на общую сумму 4,147 млрд рублей.

В перечень вошли 8 новых объектов в Альметьевском, Апастовском, Балтасинском, Высокогорском, Зеленодольском, Рыбнослободском и двух в Алексеевском районах, реализуемых в рамках дополнительного соглашения.