Первые совместные образовательные программы Российско-Китайского университета перспективных технологий CRUTech предполагается запустить в следующем, 2027 году. Проект объединяет 11 университетов Татарстана и 14 вузов китайской провинции Шаньдун. Опорными вузами определены Казанский федеральный и Шаньдунский университеты, сообщает пресс-служба Форума технических университетов России и Китая.

Авторы идеи рассчитывают, что ее реализация позволит создать новую модель подготовки специалистов, в рамках которой российские и китайские университеты будут совместно разрабатывать учебные программы и проводить исследования. В организации программ по математике, прикладной информатике, биологии и медицине также должны принять участие Циндаоский технологический университет и другие вузы Шаньдуна.

Параллельно формируются предложения по совместным образовательным проектам других казанских университетов с китайскими партнерами, отмечают инициаторы проекта.

Следующим этапом развития CRUTech должен стать первый форум консорциума, который пройдет 23 ноября в Казани в рамках Форума технических университетов России и Китая. Участники мероприятия представят планы развития сетевого университета и предложения для включения в общую дорожную карту проекта. К обсуждению присоединятся представители китайских компаний, Генерального консульства КНР в Казани и эксперты в области образования и научно-технологической политики.

CRUTech предусматривает совместные институты и исследовательские центры, двойное научное руководство, цифровую образовательную платформу и механизмы защиты интеллектуальной собственности. В перспективе сотрудничество должно охватить инженерные специальности, информационные технологии, энергетику, агрономию и медицину.

Помимо прочего, проект имеет особое значение для укрепления связей между Татарстаном и провинцией Шаньдун. Его институциональная основа была заложена в мае нынешнего, 2026 года подписанием в Пекине, в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, четырехстороннего меморандума между правительствами двух регионов, Казанским федеральным университетом и Шаньдунским университетом. Позднее, уже в октябре, соглашение о создании и развитии CRUTech было подписано в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств двух стран в Санкт-Петербурге.

«Консорциум объединяет компетенции сразу нескольких ключевых отраслей и создает основу для более тесной связи между университетами, научными организациями и индустриальными партнерами», – прокомментировал создание CRUTech проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.