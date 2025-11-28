Сетевое оборудование и мониторы на 16,5 млн рублей закупят в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Госкомитет РТ по закупкам разместил два электронных аукциона, предусматривающих поставку сетевого оборудования и компьютерной техники для Центра цифровой трансформации республики. Общая стоимость закупок превышает 16,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках первого аукциона планируется приобрести 185 коммутаторов на сумму 12,27 млн рублей. Второй аукцион касается поставки 300 мониторов, подключаемых к компьютеру; начальная цена контракта составляет 4,32 млн рублей.

Заказчиком по обоим лотам выступает Центр цифровой трансформации Республики Татарстан.