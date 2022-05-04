Сетевая компания в 2021 году передала на 9,9% больше электроэнергии, чем в 2020-м

АО «Сетевая компания» в 2021 году передала потребителям Татарстана 26,6 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 9,9% больше, чем в 2020-м. Об этом было сказано сегодня на заседании совета директоров, которое провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба компании.

Фактические потери электроэнергии ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 0,43% и составили 6,4%. Такой результат достигнут благодаря реализации целого комплекса организационно-технических мероприятий как в питающей, так и распределительной сети.

За 12 месяцев 2021 года исполнено 28 860 договоров на технологическое присоединение. При этом более 90% исполненных договоров приходится на льготников — физических лиц, представителей малого бизнеса и некоммерческие организации.

При этом в соответствии с фактически поданными заявками потребителей на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям введены в эксплуатацию 23 643 объекта электроснабжения потребителей, 1126 километров линий электропередачи и 85 МВт трансформаторной мощности.

Всего за год в рамках реализации плана капитального строительства компании освоено 10,6 млрд рублей капитальных вложений (без НДС). Значительная часть средств была направлены на реконструкцию и строительство распределительных сетей классом напряжения 0,4–6 (10) кВ, установку приборов учета электроэнергии, а также строительство и реконструкцию питающих центров высокого напряжения.

План капитального строительства 2021 года включал такие проекты, как строительно-монтажные работы по электроснабжению федеральной трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань, строительство и реконструкция комплекса объектов 110–220 кВ Нижнекамского энергорайона, реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ на подстанции 500 кВ Бугульма, реконструкция подстанции 110 кВ Прикамская в рамках реализации программы по изменению схемы электроснабжения и созданию энергетического кольца, включающего подстанции 110 кВ Прикамская, 220 кВ Тойма-2 и 500 кВ Щелоков.

Кроме того, совету директоров был представлен отчет о внедрении и развитии информационных систем компании, мероприятиях по обеспечению кибербезопасности всей инфраструктуры, а также разработанная во исполнение постановления Кабмина РТ «О мерах по повышению уровня цифровой зрелости предприятий промышленности Республики Татарстан» Стратегия цифровой трансформации до 2025 года с перспективой до 2030 года. Также были утверждены бюджет доходов и расходов компании, план капитального строительства на 2022 год.