Сетевая компания определена системообразующей территориальной сетевой организацией в РТ

Из-за изменений в законодательстве в каждом субъекте Федерации определены системообразующие территориальные сетевые организации (СТСО). Такой статус присваивается крупнейшей ТСО, действующей в регионе. В Татарстане СТСО сроком на пять лет распоряжением Раиса РТ (№298 от 5 сентября 2024 года) определено АО «Сетевая компания».

Соответствующие изменения направлены на формирование в каждом регионе единого центра ответственности, отвечающего за надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. Основными обязанностями СТСО являются:

— эксплуатация бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства,

— устранение масштабных аварий на сетях прочих территориальных сетевых организаций по решению регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения,

— эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация, объектов электросетевого хозяйства, переданных СТСО в установленном законом порядке.

В настоящее время на территории Татарстана помимо АО «Сетевая компания» действуют еще 17 ТСО, которые оказывают услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению. Для повышения надежности электроснабжения Правительством РФ проводится работа по ужесточению требований к существующим ТСО. В случае утраты ими статуса сетевой организации АО «Сетевая компания» обеспечивает эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства на основании договоров (соглашений) об использовании.

Для передачи объектов электросетевого хозяйства организация на основании статьи 226 Гражданского кодекса РФ вправе обратиться в адрес компании с заявлением об отказе от права собственности на энергообъекты (в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ дарение между коммерческими организациями запрещено). Затем АО «Сетевая компания» организует мероприятия по признанию объектов бесхозяйными в судебном порядке с одновременным признанием за собой права собственности.

Срок приемки объектов на баланс в среднем составит три месяца, но техническое и оперативное обслуживание энергообъектов АО «Сетевая компания» начинает обеспечивать еще до признания в отношении них права собственности.

При отсутствии правоустанавливающих документов на объект юридическое лицо вправе обратиться в компанию с заявлением об отсутствии документов. АО «Сетевая компания» также выполнит мероприятия по признанию объектов бесхозяйными в судебном порядке и признанием права собственности за обществом.

Кроме того, АО «Сетевая компания» осуществляет консолидацию объектов электросетевого хозяйства принадлежащих физическим лицам, а также иным некоммерческим объединениям граждан в виде садовых некоммерческих товариществ, дачных некоммерческих товариществ и так далее.

Для удобства заявителей формы заявлений размещены на официальном сайте АО «Сетевая компания» в разделе «Консолидация электросетевых активов».

— повышение надежности электроснабжения, обязанности по выполнению аварийно-восстановительных работ в отношении передаваемого электросетевого имущества,

— отсутствие затрат на ремонт и обслуживание электрических сетей.

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