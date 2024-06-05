Сетевая компания: Электропотребление Татарстана в I квартале выросло на 4,7%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В I квартале текущего, 2024 года фактическое потребление электроэнергии ОЭС Средней Волги осталось на уровне аналогичного периода прошлого года и составило 32,08 млрд кВт⋅ч. При этом на потребление в Татарстане приходится наибольшая доля от общего объема — 29,2%, а его рост к уровню 2023 года равен 4,7%. Об этом сообщает пресс-служба АО «Сетевая компания» по итогам очередного заседания совета директоров, которое провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Кроме того, в I квартале Сетевая компания передала татарстанским потребителям примерно 7 млрд 290,1 млн кВт⋅ч электроэнергии, увеличение в годовом выражении составило 3,7%.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе заседания также было отмечено увеличение количества поданных заявок, заключенных и исполненных договоров на технологическое присоединение потребителей. Всего за квартал заключено 4143 договора, что выше уровня прошлого года на 44%, исполнено 3955 договоров на общую максимальную мощность 125 МВт.

В рамках плана капитального строительства на 2024 год компания реализует такие значимые проекты, как реконструкция ПС 220 кВ Тойма-2, КВЛ 110 кВ ТЭЦ 1 — Западная и КВЛ 110 кВ Новокремлевская — Западная, переустройство воздушных линий электропередачи в рамках проекта «Большой Зеленодольск» (строительство автодороги Ш-1). Также проводятся мероприятия по подключению потребителей и по повышению уровня надежности их электроснабжения. Объем освоенных за I квартал капитальных вложений составил 2 млрд 25 млн рублей без НДС.

Существенная доля капитальных вложений приходится на строительство и реконструкцию питающих центров высокого напряжения, реконструкцию и строительство распределительных сетей классом напряжения 0,4–6(10) кВ, а также на установку приборов учета электроэнергии. Введены в эксплуатацию 3899 объектов электросетевого хозяйства для присоединения потребителей к сетям, протяженность построенных линий электропередачи составила 116 километров, введено 8 МВт трансформаторной мощности.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Помимо этого, в ходе заседания была отмечена устойчивая тенденция к снижению доли технологических нарушений с прекращением электроснабжения потребителей как в общем количестве технологических нарушений, так и относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя продолжительность отключений (SAIDI) по плановым отключениям за три года уменьшилась на 35%, средняя частота отключений (SAIFI) — на 20%.

Вместе с тем аномальные снегопады в январе этого года привели к тому, что средняя продолжительность (SAIDI) аварийных отключений увеличилась на 21%, а средняя частота отключений (SAIFI) — на 28%. В целях повышения надежности и эффективности электроснабжения потребителей продолжается работа по активному внедрению инновационных решений.

Сетевая компания также принимает на баланс и дальнейшее обслуживание объекты электросетевого хозяйства. Формами консолидации являются как передача компании электросетевого имущества, находящегося в собственности РТ, безвозмездная передача некоммерческими организациями, приобретение и аренда, так и вовлечение в хозяйственный оборот не имеющих владельцев энергообъектов.