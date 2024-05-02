news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 2 мая 2024 17:24

Сетевая инфраструктура «Таттелекома» подверглась DDоS-атаке

Скопировать ссылку

О массированной DDоS-атаке, произошедшей сегодня на инфраструктуре «Таттелекома», сообщает пресс-служба компании.

«С утра 2 мая происходит самая массированная в истории компании DDоS-атака на сетевую инфраструктуру. На данный момент ведутся работы по устранению проблемы. Могут наблюдаться перебои в работе сайта компании, мобильных приложений и предоставлении услуг связи. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

#таттелеком #кибератака
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2