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Сетевая инфраструктура «Таттелекома» подверглась DDоS-атаке
О массированной DDоS-атаке, произошедшей сегодня на инфраструктуре «Таттелекома», сообщает пресс-служба компании.
«С утра 2 мая происходит самая массированная в истории компании DDоS-атака на сетевую инфраструктуру. На данный момент ведутся работы по устранению проблемы. Могут наблюдаться перебои в работе сайта компании, мобильных приложений и предоставлении услуг связи. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.
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