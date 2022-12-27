Сеть зарядных станций для электрокаров в Татарстане увеличилась до 171 единицы

В Татарстане начала работать сеть, состоящая из 95 электрозарядных станций для электромобилей, сообщила пресс-служба Минпромторга РТ.

В рамках федеральной программы Татарстан одним из первых обеспечил реализацию пилотного проекта. Зарядки расположены в 9 городах и 10 муниципальных районах республики.

Инвестиции в проект составили 500 миллионов рублей, в том числе 175 миллионов – федеральные средства. Срок окупаемости зарядной инфраструктуры – 6,5 лет.

Всего в Татарстане на сегодня насчитывается 171 зарядная станция.

«Места размещения зарядных станций определены совместно с Минпромторгом РТ – это парковки, АЗС, дороги общефедерального и регионального значения. Потребность в зарядных станциях в городах республики закрыта полностью, осталось дооснастить дороги, чтобы закрыть вопрос на ближайшие годы», – уточнили в пресс-службе ведомства.

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