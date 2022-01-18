Сеть заправок с природным газом в Татарстане в этом году вырастет почти до 50 единиц

В этом году в Татарстане планируется ввести в эксплуатацию 10 автоматических газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) для заправки автомобилей сжатым природным газом, сообщил журналистам заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.

«Сейчас на территории республики действуют 37 заправок. В конце прошлого года были введены в эксплуатацию одновременно 10 АГНКС. Это уникальный факт в масштабах России. В этом году планируем расширить сеть еще минимум на 10 заправок сжатого газа», – поделился Каримов.

Министр промышленности и торговли РТ подчеркнул значимость вклада компании «Газпром газомоторное топливо» в развитие сети АГНКС Татарстана – компания построила в Татарстане уже 25 АГНКС.

В этом и следующем году компания планирует вложить почти 1 млрд рублей в расширение сети в республике, сообщил генеральный директор компании Тимур Соин.

«В 2022 году мы планируем начать строительство еще четырех газозаправочных станций, две из которых будут введены к концу этого года в Елабужском районе и Набережных Челнах. По оценкам аналитиков, созданная нами инфраструктура в Татарстане уже закрывает 90% потребностей в газомоторном топливе», – заявил Соин.

Он добавил, что всего же за последние 10 лет, компания направила более 3 млрд на развитие сети газозаправочных станций в республике.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2022 году в Татарстане появятся четыре новые газонаполнительные автостанции.