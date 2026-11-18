Секретная сеть внутренней связи NSA Net, используемая Агентством национальной безопасности Соединенных Штатов, перестала работать. Сначала об инциденте сообщили телеканал CNN, сославшийся на шесть источников, и газета The Wall Street Journal, опиравшаяся на информацию от американских чиновников. Затем информацию подтвердила сама спецслужба.

Сеть NSA Net позволяет сотрудникам Агентства национальной безопасности обмениваться секретной информацией внутри ведомства. По информации собеседников CNN, спецслужба перешла на поэтапное прибытие обычного персонала в штаб-квартиру, которая находится в Форт-Миде (штат Мэриленд). Сотрудники экстренных служб при этом пребывают на работу в обычном режиме.

«Это может повлиять на анализ и отчетность, но сотрудники найдут способ решить проблему для наиболее приоритетных задач. Поэтому это тревожно, но, вероятно, не приведет к катастрофическим последствиям», – заявил бывший высокопоставленный сотрудник АНБ.

Вместе с тем источники WSJ пояснили, что спецслужба обновляла программное обеспечение для устранения уязвимостей в системе, сеть NSA Net из-за этого оказалась отключена на время.

Именно эта версия была затем подтверждена официально. Директор Национальной разведки Джей Клейтон сообщил в эфире телеканала Fox Business, что сбой стал следствием применения АНБ программного патча для устранения серьезных уязвимостей, обнаруженных в прошлом месяце. По его словам, некоторые системы не запускались должным образом после установки обновлений.

Речь идет об уязвимостях в языке программирования PHP, который используется примерно на 70% сайтов в мире. С их помощью хакеры могут получать доступ к конфиденциальной информации (например, к паролям). Само АНБ призывало американские организации обновить ПО, применяемое на их сайтах.

Нет никаких признаков того, что какие-либо из недавних сбоев в работе техники, включая тот, что затронул АНБ, были результатом кибератаки, акцентировал Клейтон.

Действующий и бывший американский чиновники особо заметили, что сбой в работе внутренней сети АНБ не повлиял на передачу срочной разведывательной информации Президенту США Дональду Трампу, который отправился в вояж по странам Азии на борту самолета Air Force One. Для защищенной связи с ним могут использоваться дублирующие каналы и резервные сети.

Сейчас американский лидер находится на Филиппинах, а потом отправится в Китай для переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом России Владимиром Путиным.

Ранее, в ночь с 13 на 14 ноября, в системе авиасообщения Соединенных Штатов случился сбой, приведший к приостановке на несколько часов вылетов из всех аэропортов страны. Причиной стали проблемы при замене устаревшего медного кабеля на оптоволокно, а не кибератака.