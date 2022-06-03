Сеть отелей Marriott решила уйти из России

Сеть отелей Marriott International (также работающая под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и многими другими) объявила о приостановке деятельности на территории России.

«Мы пришли к выводу, что новые ограничения, введенные США, Великобританией и ЕС, делают невозможным продолжение управления или предоставления франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение остановить все операции Marriott International в России», — отмечается в заявлении компании.

При этом Marriott еще 10 марта решила закрыть корпоративный офис в Москве и приостановить открытие новых гостиниц, а также все проекты по развитию отелей и инвестиций в РФ.

«Процесс приостановки операций на рынке, где Marriott работает уже 25 лет, сложен», — констатируется в сообщении сети отелей.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после начала 24 февраля специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.