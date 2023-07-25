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Сеть молодежных клубов Казани трудоустроит к себе 100 подростков на август
Крупнейшая сеть молодежных клубов Казани запускает проект по трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Получить работу на полный месяц – август – смогут 100 человек, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
Ребята будут заниматься работой с социальными сетями, с фото и видеоконтентом, разрабатывать идеи полиграфической продукции, планировать и организовывать мероприятия и составлять планы.
Подать заявку можно до 27 июля по ссылке.
Обработка заявок будет проходить с 27 по 30 июля. 31-го числа пройдет общее собрание с родителями и начнется оформление документов.
Раюота проводится совместно с Комитетом по делам детей и молодежи и Центром занятости населения города Казани.
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