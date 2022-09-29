Сеть магазинов «Мир кубиков» появится на месте магазинов Lego в России

На месте магазинов Lego в России откроется мультибрендовая сеть «Мир кубиков», где будут продаваться конструкторы и другие игрушки для детей. В том числе в ассортименте будет продукция производства Lego, сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющую сетью Inventive Retail Group.

Новый проект будет состоять из 65 магазинов в более чем 20 городах России. Кроме того, сохранится онлайн-магазин, заказы которого будут доставляться по всей стране. На первом этапе ассортимент новых магазинов будет состоять преимущественно из конструкторов и аксессуаров к ним, но в будущем планируется добавить дополнительные развивающие игрушки.

«Lego останется в списке брендов и будет закупаться посредством параллельного импорта у других поставщиков, так как компания Lego остановила операционную деятельность в России», – сообщила компания.

Планируется, что новыми брендами магазины сети начнут пополняться уже в ноябре.

Напомним, в июле датский производитель конструкторов Lego объявил об уходе из России и разрыве сотрудничества с Inventive Retail Group, которая управляет магазинами бренда в стране. Решение было принято из-за проведения военной спецоперации на Украине, начало которой 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.