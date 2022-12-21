Сеть криоАЗС появится до 2024 года в Татарстане

Сеть заправок, реализующих сжиженный природный газ (СПГ), появится на территории Татарстана до 2024 года.

Соглашение о реализации проекта по строительству криогенных автозаправочных станций подписали сегодня компания «Газпром СПГ технологии» и Правительство РТ в ходе заседания Клуба инвесторов Татарстана.

Проектом предусмотрено строительство сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа в 8 районах Татарстана. В их числе – Рыбно-Слободский, Нижнекамский, Буинский, Бавлинский, Мензелинский, Альметьевский, Чистопольский и Верхнеуслонский районы. КриоАЗС будут введены в эксплуатацию в 2023-2024 годах.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, подписавший документ от имени Правительства РТ, отметил, что развитие автопарка газомоторной техники и инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в республики.

«Предполагаемый объем реализации СПГ на 8 КриоАЗС составит около 56 тыс. тонн в год. Благодаря реализации проекта на заправках планируется создать около 100 рабочих мест», – отметил Олег Коробченко.