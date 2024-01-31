«Сеть, которую я плету, спасет моего брата»: как буинцы помогают бойцам СВО в тылу

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Участники студенческого отряда Буинского ветеринарного техникума с начала спецоперации изготавливают маскировочные сети, окопные свечи и пишут письма солдатам. Работа по сбору помощи не прекращается на протяжении уже почти двух лет.

Сейчас студенты изготавливают маскировочные сети. Студент четвертого курса Рустам Гумаров с особым волнением присоединяется к этой работе, ведь на фронте находится его старший брат.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

«Это всё, чем мы можем помочь в тылу нашим солдатам. Может, именно эта сеть, которую я плету, спасет моего брата», — заметил молодой человек.

Руководительница студенческого штаба Фирая Юнусова рассказала, что весь изготовленный материал студенты планируют передать в штаб по сбору помощи.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Учащиеся за короткое время сплели три маскировочные сети, сделали сотни окопных свечей и написали десятки писем солдатам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону