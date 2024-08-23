Сеть Azimut Hotels может купить отель Ibis в центре Казани

Сеть Azimut Hotels может приобрести гостиницу Ibis Kazan. Напомним, данный объект расположен на улице Право-Булачная в Вахитовском районе Казани. Стороны уже договорились о сделке, рассказали консультанты, работающие с этим активом, их слова приводит РБК. Однако представитель Azimut Hotels отказался комментировать сделку до ее завершения.

Спикеры уточнили, что на данный момент объект работает под одним из брендов французского гостиничного оператора Accor, но после закрытия сделки им будет управлять Azimut Hotels. Причем по некоторым данным компания планирует обновить номера и повысить категорию гостиницы с трех до четырех звезд.

Отметим, что площадь отеля составляет 5,9 тыс. «квадратов». В общей сложности там 155 номеров. Работает «пункт размещения гостей» с июня 2009-го, причем в церемонии его открытия участвовал Рустам Минниханов, занимавший тогда пост премьер-министра РТ, и Жан де Глиниасти (на тот момент он был чрезвычайным и полномочным послом Франции в РФ).

Напомним, что на момент открытие отель находился в собственности компании «Kesco». В сервис гостиницы, строительство и обустройство которой обошлось заказчику в 520 млн рублей, вошли ресторан европейской кухни, 2 конференц-зала, специально оборудованный бизнес-уголок, подземный паркинг, бесплатный беспроводной доступ в Интернет.