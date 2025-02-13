Сеть 4G укрепили в зонах культурных пространств и учебных заведений Татарстана

Фото: ПАО «Таттелеком»

В январе на объектах социальной инфраструктуры в Татарстане скорость мобильного интернета у абонентов «Летай» локально увеличилась до двух раз. Покрытие 4G улучшили на территориях образовательных учреждений и площадок культурного досуга. Это стало возможно благодаря модернизации и строительству 14 базовых станций (БС) по всей республике.

Так, качество связи повысилось для казанцев, живущих в жилом массиве «Салават Купере». А в Набережных Челнах ускорили мобильный интернет на площади Азатлык, вблизи ТЦ «Палитра» и концертного зала имени Сары Садыковой. Абонентам стало удобнее совершать покупки, проводить культурный досуг и при этом быть онлайн, чтобы общаться с близкими или уточнить что-то в поисковике.

«Летай» продолжил делать мобильный интернет доступнее для молодых – самых активных пользователей Сети. Например, за счет модернизации БС, проведенной в прошлом месяце, скорость передачи данных увеличилась более чем в два раза рядом с машиностроительным техникумом и аграрным колледжем в Бугульме, а также в полтора раза у сельскохозяйственного техникума имени Г. И. Усманова и автовокзала в Чистополе. Радиосигнал усилили и около нижнекамского филиала КИУ имени В. Г. Тимирясова. А у жильцов близлежащих микрорайонов свелись к минимуму обрывы голосовых вызовов.

Кроме того, новые точки связи появились в селе Большой Сардек Кукморского района и поселке Осиново Зеленодольского района. Реклама. ПАО «Таттелеком».