Шестые в России и первые в ПФО: Минниханов поздравил налоговиков с 35-летием службы

За десять лет налоговые поступления в регионе выросли в четыре раза. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника налоговых органов России и 35-летию УФНС по РТ, прошло сегодня в IT-парке имени Башира Рамеева.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан – один из наших лидеров»

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника налоговых органов Российской Федерации и 35-летию Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, прошло сегодня в казанском IT-парке имени Башира Рамеева. В нем принимали участие руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В фойе ИТ-парка для гостей мероприятия были представлены передовые проекты Татарстана в области цифровизации, системы и сервисы в налоговой сфере. На выставке «Эволюция налоговой службы России от X до XXI века» показали уникальные экспонаты – гирьки и весы для взвешивания монет времен Волжской Булгарии (X-XIV веков), шкурка бобра (в эпоху Средневековья шкуры пушных животных служили денежными единицами и натуральным налогом), указ Екатерины II о взимании с купечества и фабрикантов дополнительной подати (1769 год), бумажные денежные знаки 1918 года и многое другое.

Указ Екатерины II о взимании с купечества и фабрикантов дополнительной подати (1769 год). Нажмите, чтобы увеличить Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы прошли непростой путь и видим, насколько важна наша работа. Эта работа часто скрывается за словами «ведомство», «служба», но сказок не бывает, это работа каждого из вас. То, как мы будем относиться к людям, предприятиям, вкладываться в свой труд, определит дальнейшее будущее нашей страны», – заявил Даниил Егоров, обращаясь к собравшимся на торжественном мероприятии.

По его словам, сегодня наблюдается феномен под названием «экономика России»: экономика страны успешно работает под внешним давлением.

«То, что реализовано в Татарстане, – это результат кропотливого труда руководства республики и каждого человека. Управление по Татарстану – один из наших лидеров. Мы точно справимся с любыми вызовами, которые перед нами стоят», – отметил Егоров.

Он вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам из Татарстана. Медалью ФНС «За заслуги» первой степени отмечена начальник Межрайонной инспекции ФНС №14 по РТ Гульнара Хакимуллина, медалью «За безупречную службу» первой степени – начальник отдела УФНС по РТ Юлия Ершова, медалью «За безупречную службу» второй степени – замначальника Межрайонной инспекции ФНС №3 по РТ Лилия Гайнутдинова.

Даниил Егоров: «То, что реализовано в Татарстане, – это результат кропотливого труда руководства республики и каждого человека» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан по объему налоговых доходов занимает шестое место по России и первую позицию в ПФО»

Собравшихся в зале с Днем работника налоговых органов Российской Федерации поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Благодаря вашему труду Татарстан на протяжении многих лет является регионом-донором, занимает по объему налоговых доходов шестое место по России и первую позицию в ПФО. Только за последние десять лет объем налогов, мобилизуемых с территории республики в бюджеты всех уровней, вырос почти в четыре раза. Это результат вашей системной работы, а также высокой дисциплины и доверия между государством и налогоплательщиками», – сказал Раис РТ.

По мнению руководителя республики, на современном этапе налоговая система стала мощным инструментом укрепления экономической стабильности.

«Эффективное налоговое администрирование позволило нам сохранить положительную динамику налоговых доходов и, как следствие, успешно решать вопросы социально-экономического развития. Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, Правительства России в республике в полном объеме финансируются все социально значимые обязательства, реализуются национальные проекты и республиканские программы, направленные на повышение качества жизни граждан», – заметил Минниханов.

За три с половиной десятилетия ФНС прошла путь от обычного фискального органа до лидера в сфере цифровизации.

«Благодаря системной работе более 98% услуг предоставлено налогоплательщикам в электронном виде. Это экономит время и повышает качество обслуживания. Использование цифровых технологий с использованием искусственного интеллекта позволяет осуществлять точечный контроль и снизить административную нагрузку на добросовестных налогоплательщиков», – добавил Минниханов.

Собравшихся в зале с Днем работника налоговых органов Российской Федерации поздравил Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В системе ФНС служат настоящие профессионалы»

Раис Татарстана отметил, что в регионе налажено плотное взаимодействие с налоговыми органами. С 2016 года в республике работает штаб по снижению налоговой задолженности. Аналогичные штабы созданы во всех министерствах и муниципалитетах.

Татарстан открыт к инновациям, реализуемым ФНС. В республике успешно апробировались пилотные проекты по новым налоговым режимам. «Сегодня эти форматы помогают начинающим предпринимателям по всей стране работать легально и без лишней бюрократии. Еще одно важное направление работы – просветительская деятельность, которая направлена на повышение налоговой грамотности населения и бизнеса», – заметил Раис Татарстана.

Он подчеркнул, что сегодня в налоговых органах республики трудятся 2450 специалистов, которые успешно решают все поставленные руководством страны задачи, контролируют на предмет соблюдения законодательства 94 тыс. юридических лиц, 123 тыс. индивидуальных предпринимателей и более 4 млн налогоплательщиков – физических лиц.

«В системе ФНС служат настоящие профессионалы, которые стали достойными продолжателями дела ветеранов налоговых органов. <…> Необходимо использовать их опыт, патриотизм и верность выбранному делу при воспитании молодого поколения», – добавил Раис РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил ветеранов и всех работников отрасли за самоотверженный труд и вручил государственные награды Татарстана.

Виктор Демидов: «Налоговые органы – эффективный инструмент Российского государства, надежный гарант поступательного и динамичного развития страны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Планируем собрать на территории республики 1,7 трлн рублей»

Главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов поздравил налоговиков республики с юбилеем службы.

«Налоговые органы – эффективный инструмент Российского государства, надежный гарант поступательного и динамичного развития страны. Желаю вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности», – сказал он.

Руководитель Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин поблагодарил за высокую оценку труда коллектива и неизменную поддержку всех начинаний.

«За 35 лет служба совершила стремительное развитие. Сегодня мы с гордостью можем говорить, что наши сервисы и технологии являются одними из лучших в мировой практике», – отметил он.

Марат Сафиуллин поблагодарил за высокую оценку труда коллектива и неизменную поддержку всех начинаний Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сафиуллин заметил, что сегодня 98% налогоплательщиков строят отношения с ФНС в электронном виде.

«Наши интернет-сервисы позволяют получать государственные услуги в режиме 24/7. Устойчивое развитие экономики республики плюс повышение эффективности налогового администрирования позволяют нам наращивать налоговые доходы. За десять лет поступления выросли в четыре раза. В этом году мы прогнозируем собрать в бюджетную систему на территории республики очень существенную сумму – 1,7 трлн рублей», – сказал глава УФНС по РТ.

Знак отличия «Почетный наставник Федеральной налоговой службы» сегодня получил ветеран отрасли Анвар Файзуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Был самым первым в республике начальником налоговой службы»

Знак отличия «Почетный наставник Федеральной налоговой службы» сегодня получил ветеран отрасли Анвар Файзуллин.

«Работал с 1951 года до выхода на пенсию. Я был самым первым в республике начальником налоговой службы, которая образовалась на базе Министерства финансов. <…> Помню, однажды сообщили, что у нас новый глава администрации. Из Арска перевели Рустама Нургалиевича Минниханова, будущего Президента нашей республики. Собрали с ним знакомиться районное руководство. Так мы с ним познакомились впервые», – рассказал Анвар Шакирович «Татар-информу».

В 1989 году Файзуллин возглавлял районный финотдел исполкома Высокогорского района, а в апреле следующего года ему предложили стать первым в республике начальником районной налоговой инспекции. Позже аналогичные службы появились во всех районах. Сегодня Анвар Файзуллин – почетный гражданин Высокогорского района.

Мунир Шайдуллин получил медаль «100 лет образования ТАССР» из рук Раиса Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Работали с амбарными книгами, все записывали и проверяли вручную»

Медаль «100 лет образования ТАССР» из рук Раиса Татарстана получил начальник отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции ФНС №5 по РТ Мунир Шайдуллин. Он трудится в отрасли 32 года.

«Начинал с должности государственного налогового инспектора, а сегодня – начальник отдела. Мы работаем с налогоплательщиками, обеспечиваем своевременность и полноту уплаты налогов в бюджеты всех уровней. Разъясняем людям налоговое законодательство, проверяем своевременность предоставления отчетов, полноту отчислений и своевременность уплаты всех видов налогов», – рассказал он «Татар-информу».

Мунир Амирович говорит, что за время его работы налоговая служба республики прошла большой путь.

«Когда начинал работать, компьютеров не было. Мы работали с амбарными книгами, все записывали и проверяли вручную. С внедрением компьютеров наша служба шагнула вперед, упростилась жизнь налогоплательщиков. ФНС для облегчения взаимоотношений с налогоплательщиками создает и постоянно совершенствует интерактивные сервисы. Благодаря им люди общаются с налоговой службой в электронном виде», – отметил он.

Теперь можно, не выходя из дома, отправить в ФНС отчеты, узнавать о ходе проверки, смотреть задолженность либо переплату по налогам.

«Люди, благодаря интернет-сервисам, могут общаться с налоговой службой. Не нужно тратить время, можно написать письмо в «личном кабинете» и своевременно получить ответ», – сообщил Шайдуллин.

Сейчас ему 63 года, на государственной гражданской службе он может работать до 65 лет. «Пока здоровье позволяет, будут работать», – заключил Мунир Амирович.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.