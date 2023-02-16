Шествие, оладушки и хороводы: в Свияжске пройдут традиционные масленичные гуляния

26 февраля в Свияжске состоятся традиционные масленичные гуляния. В программе ожидаются костюмированное шествие, традиционные песни и хороводы, блины и оладушки, пестрая ярмарка, ремесленные и кулинарные мастер-классы, а также настоящее взятие снежной крепости.

«Давно не проводили традиционную народную забаву, взятие снежной крепости! При всей незамысловатости правил игры она скрывает большую подготовительную часть. Эта забава всегда нравилась гостям, и мы решили ее организовать в этом году», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы музея «Остров-град Свияжск» Юлия Нуреева.

Помимо этого, в музее истории острова-града пройдет акция: «Из Свияжска с любовью». Все посетители музея смогут бесплатно отправить открытку близким специального ограниченного тиража.

В музее археологического дерева «Татарская слободка» будет играть на гуслях Володя Ненастин, участник группы «Незами», полюбившийся гостям «Ночи музеев Свияжска» в прошедшем году.

Этнографический ансамбль «Верес» поделится традиционными играми, песнями и забавами, которые год за годом собирали в экспедициях по деревням и селам Татарстана. А современную этномузыкальную сцену представит ансамбль «У ЕН» (Йошкар-Ола), музыканты играют в стилях этно, фолк, панк, рейв. Они талантливо совмещают народные музыкальные инструменты — шувыр, ия-ковыж, кусле, коҥ-коҥ, шиялтыш с современными электронными битами.

«Коллектив из Йошкар-Олы впервые выступит на свияжской сцене. Талантливые ребята очень! Они поют только на марийском языке, а в музыке очень гармонично переплетают звучание марийских народных инструментов и современные биты. Их выступления — это небольшие спектакли, которые завораживают и тонизируют, а ноги сами рвутся в пляс. В целом праздник традиционный, и мы стараемся рассказать о традициях празднования, в этом нам помогает этнографический ансамбль „Верес“», — поделилась собеседница агентства.

Помимо музыкальной части, в этот день для всех желающих будут организованы традиционные народные игры: «Перетягивание каната», «Прыжки через скакалку», «Ходули», «Ягодка», «Вишенка», «Гиря», «Царь горы», «Маятник», «Бой мешками на бревне», «Перетягивание палки», «Валенок», «Кентавры», «Столкни с пня», «Камешки», «Столбы» и другие.

Гости помладше смогут также принять участие в народных играх: «Как у дяди Трифона», «Воротики», «Дударь», «Золотые ворота», «Наборный хоровод», «Заинька», «Калечина-малечина», «Валенки», «Большие лыжи», «Лабиринт», «Скакалка».

В этот же день гости праздника смогут принять участие в кулинарных мастер-классах от Гильдии поваров РТ по приготовлению блинов, побывать на ремесленной ярмарке и фудкорте, посмотреть «Театр Петрушки», покататься на лошадях, пострелять в лучно-арбалетном и метательном тирах, а также посетить другие интерактивные площадки.

Мероприятие начнется в полдень с частушек под гармонь, а завершится в 16.00 сжиганием чучела и театрализованным огненным представлением от группы «Дженази».