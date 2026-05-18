Общество 18 мая 2026 13:08

Сестры милосердия в Татарстане оказывают помощь в больницах и хосписах

Фото: © Михаил Захаров /«Татар-информ»

Масштабную систему православного социального служения, объединяющую медицинскую, гуманитарную и духовную помощь, выстроили в Татарстане на базе Свято-Никольского сестричества милосердия. Об опыте этой работы на круглом столе в Общественной палате РТ рассказал настоятель Новоиерусалимского Архиерейского подворья Казани, руководитель Епархиального отдела по работе с медицинскими учреждениями иеромонах Роман Модин.

Сегодня Свято-Никольское сестричество милосердия является одним из крупнейших проектов церковного социального служения в республике. В его работе задействованы более 100 сестер милосердия и свыше 150 добровольцев, а направления деятельности охватывают широкий спектр помощи нуждающимся.

«Сегодня у нашего сестричества более 15 форм служения: это работа в военных госпиталях и городских больницах, помощь тяжелобольным, маломобильным и одиноким людям, гуманитарные склады, поддержка малоимущих и кормление бездомных», – отметил Модин.

Отдельное место в деятельности занимает помощь пациентам хосписов, в том числе хосписа имени Анжелы Вавиловой, где сестры милосердия и добровольцы несут постоянное служение, оказывая не только бытовую и медицинскую, но и духовную поддержку.

«Мы давно поняли, что помощь больному не может быть только телесной – она должна быть и духовной. Без духовной поддержки, без утешения и духовной заботы особенно трудно в таких учреждениях, как хосписы, где люди порой проводят последние месяцы жизни», – подытожил иеромонах.

#Общественная палата #хоспис фонда им. анжелы вавиловой
