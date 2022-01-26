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Происшествия
26 января 2022  10:23
Елена Саляхова

Сестру убитой мужем жительницы Тукаевского района похоронили в Ижевске

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Двоюродную сестру Сабрину, которую зарезал вместе с женой житель Челнов Тимур, похоронили вчера в Ижевске. Кадрами с похорон поделилась в соцсетях мать Сабрины.

Проводить Сабрину в последний путь пришли многие ее друзья и родственники. Они выразили соболезнования родителям погибшей.

«Для кого-то мир остановился, для других он поделился на до и после. Всевышнего молю, чтобы дал вам сил все пережить. Сабриночка в раю», – поделилась стихотворением у себя на странице в соцсетях мать погибшей.

Напомним, что кровавая драма развернулась в селе Тукаевского района Мелекес. Спустя три дня после свадьбы 25-летний житель Челнов зверски расправился со своей женой Алсу и ее сестрой Сабриной. Девушки были зарезаны.

Расправившись с сестрами, Тимур забрал из сейфа отца ружье, уехал и застрелился. Его машину нашли на трассе в Елабужском районе. После случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. На данный момент следователи устанавливают причины трагедии.  

#двойное убийство #Набережные Челны #похороны
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