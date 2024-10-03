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Сестра лидера КНДР о параде в Сеуле: Клоунское шоу, сравнимое со стаей собак
Парад в Сеуле – это клоунада, будто стая диких собак переходит ручей. Именно такими словами сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон оценила упомянутое мероприятие.
«Пустое клоунское шоу, которое не оставит ни следа, сравнимое с тем, как стая диких собак переходит ручей», - цитирует спикера ТАСС.
Помимо этого, она назвала празднование Дня вооруженных сил «похоронным шествием колониальной» армии, сравнив подобное с «гулом пустой тележки».
Напомним, парад прошел 1 октября в Республике Корея в честь Дня вооруженных сил. На параде Южная Корея показала ракету «Хёнму-5». Это некий элемент южнокорейской концепции по ликвидации руководства КНДР, если вдруг произойдет конфликт. Также во время парада пролетел бомбардировщик США.
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