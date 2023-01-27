Сестра Ким Чен Ына заверила, что КНДР всегда будет «в одном окопе» с Россией
КНДР полностью поддерживает Россию в конфликте на Украине. Об этом заявила сестра Высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
«Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны», — подчеркнула северокорейский политик.
При этом Ким Ё Чжон назвала Соединенные Штаты главным виновником конфликта на Украине. По ее мнению, действия США создают угрозу стратегической безопасности России.
«США, накачивая Украину многими вооружениями, „отличились“ в стимулировании продолжения нестабильных мировых событий, а недавно уточнили свои конфронтационные подходы <…> официальным заявлением о поставках своих линейных танков. <…> Без США мир будет более светлым, безопасным и спокойным, чем сейчас», — поделилась она своим пониманием ситуации.
Вместе с тем Ким Ё Чжон убеждена, что «любое вооружение, которым гордятся США и Запад, будет полностью сгорать и превращаться в металлолом перед непоколебимым боевым духом и мощностью героической армии и народа России».