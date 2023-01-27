КНДР полностью поддерживает Россию в конфликте на Украине. Об этом заявила сестра Высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны», — подчеркнула северокорейский политик.

При этом Ким Ё Чжон назвала Соединенные Штаты главным виновником конфликта на Украине. По ее мнению, действия США создают угрозу стратегической безопасности России.

«США, накачивая Украину многими вооружениями, „отличились“ в стимулировании продолжения нестабильных мировых событий, а недавно уточнили свои конфронтационные подходы <…> официальным заявлением о поставках своих линейных танков. <…> Без США мир будет более светлым, безопасным и спокойным, чем сейчас», — поделилась она своим пониманием ситуации.

Вместе с тем Ким Ё Чжон убеждена, что «любое вооружение, которым гордятся США и Запад, будет полностью сгорать и превращаться в металлолом перед непоколебимым боевым духом и мощностью героической армии и народа России».

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала широкомасштабных боевых действий Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать их ход, опираясь только на российские источники.