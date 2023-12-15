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Сестра Героя России: «Спас ребят ценой своей жизни, проститься с ним пришел весь Мамадыш»
Герой России из Мамадыша Олег Сорокин погиб в бою под Харьковом. Благодаря его подвигу удалось сохранить жизни двум сотням военных. Олег писал стихи, прозу, очень гармонично сочетая в себе качества военного офицера и творческой личности. Сестра Героя России рассказала «Татар-информу» о жизни и мужестве брата.
«Папе очень тяжело, маме – вдвойне, мама не может смириться с этой утратой»
Олегу Сорокину было 27 лет, когда он погиб. 26 марта 2022 года его подразделение вступило в неравную схватку с тремя тысячами бойцов ВСУ. Ему удалось спасти боевых товарищей ценой собственной жизни.
Олег писал много стихов и рассказов – после того как он погиб, его друзья и родные собрали все его произведения и опубликовали в трех томах.
Родился и вырос Олег в Мамадыше, там же сейчас живут его родители. Потеря сына далась им очень тяжело, поэтому они отказываются и от интервью, и от каких-либо других мероприятий. Родная сестра Героя Анна Талипова согласилась за них рассказать о том, каким был их родной и близкий человек.
Анна – старшая сестра Олега, ей 33 года, работает она в фармацевтической компании. Брат и сестра выросли в семье военного – их отец 30 лет своей жизни отдал Вооруженным Силам РФ, часть из них работал в Мамадышском военкомате.
«Папе очень тяжело, маме – вдвойне. Они отказываются приходить на концерты, на какие-либо другие мероприятия. Наверное, это сложно понять людям, которые не прошли через такое горе. Моим родителям очень-очень тяжело. Поэтому все вопросы обычно решают через меня. Мама очень тяжело реагирует, мы только вытаскиваем ее из депрессии, и тут какой-нибудь звонок, и она снова уходит в депрессию. Мать и сын часто бывают очень близки, поэтому мама не может смириться с этой утратой», – рассказала сестра Героя.
«Я родилась в Одесской области, наши родственники до сих пор живут там»
Каждое лето в детстве Олег и Анна бывали в Одесской области.
«Я родилась на Украине в Одесской области, моя бабушка по маминой линии, брат мамы и племянники до сих пор живут там. Мы ездили к ним до 2013 года. Мои мама с папой там и познакомились, папа там служил в военной части в годы СССР», – рассказывает сестра Героя.
Об этих каникулах Олег даже написал в одном из своих рассказов.
«Я помню то, как играл совершенно один в зеленом саду в очень жаркий летний день у бабушки в деревне на Украине. Было мне, наверное, тогда около пяти лет. Я беззаботно размахивал палочкой, срывая нежные головки одуванчиков, придавливая сочную зеленую траву», – писал Олег Сорокин.
В 2013 году Олег окончил лицей № 2 им. Академика К. А. Валиева и сразу же поступил в Московское высшее военное общевойсковое командное училище. В 2018 году окончил его и был распределен в Западный военный округ, в 138-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Красносельскую ордена Ленина Краснознамённую бригаду 6-й общевойсковой Краснознамённой армии. Там он служил командиром мотострелкового взвода, а с 2020 года был назначен на должность заместителя командира мотострелковой роты по военно-политической работе.
«Олег – человек абсолютно не стандартный, и это было всегда заметно. Кроме того, что наш папа был военным, он еще и занимался программированием, сам изучал все эти процессы. Поэтому компьютер у нас в детстве всегда был в доступе. Олег увлекался компьютерными играми, взахлеб играл», – вспоминает Анна.
Несмотря на увлечение компьютерами, Олег всегд учился прилично – от сверстников не отставал.
«Как раз в школьные годы он и начал писать стихи. К нему приходили друзья, вместе они писали рэп. Он сам научился играть на гитаре. Но мы не заостряли внимание на его увлечениях. С возрастом он еще больше стал увлекаться творчеством и во время обучения в училище даже издал свою первую книгу “Кораблик для принцессы”. Сам нашел средства и потом раздал ее друзьям», – рассказала Анна Талипова.
Уже после гибели Олега его соратник Майя Ковалева помогла издать сборник его стихов и рассказов.
«Они вместе писали стихи: он присылал ей четверостишие, а она продолжала и отправляла ему – так вместе они сочиняли. Когда нам сообщили, что Олег пропал без вести, мы познакомились с Майей и вместе начали поиски. Через разных людей, через знакомых в ЛНР и ДНР – везде. И когда мы уже узнали, что Олега нет, она предложила собрать его стихи. Сама начала этим заниматься, писала его друзьям, которым он мог отправлять свои стихи. Отозвались очень много ребят, и так родился первый сборник», – рассказала сестра Олега Сорокина.
Олег публиковался под разными псевдонимами на разных поэтических сайтах, что тоже серьезно усложнило поиск его работ. Но благодаря кропотливому труду удалось узнать и все его псевдонимы, и найти большинство его стихов, поделилась сестра офицера.
«Второй сборник родился, когда Майя приехала на день рождения Олега и мама показала, что какое-то время назад он присылал ей свои записи. Там оказалось большое количество стихов. На данный момент вышло уже три книги. Мы публикуем их на свои средства и раздаем его друзьям. Их очень просят прислать близкие брата: экземпляры были отправлены в лицей, где он учился, в училище, в его войсковую часть. Все очень быстро разлетелось», – рассказывает Анна.
«Сейчас мне пришлось по людям стрелять – но я не люблю. И не попадал. Это погубит меня»
Стихи Олега очень проникновенные, когда читаешь некоторые, создается впечатление, что он сам предсказывает свою судьбу.
Мне отец ружьё подарил,
Чтобы я из него птиц полюбил.
Но я не любил, и не попадал,
И это спасало меня. (…)
Довольно я взрослый сейчас. И война.
Отца давно уже нет…
Сейчас мне пришлось по людям стрелять –
Но я не люблю. И не попадал.
Это погубит меня.
«Олег писал на самые разные темы. Его стихи не вписываются ни в один формат, они больше похожи на белый стих. Он писал про маму, армию, природу. Очень ценил природу, он ведь служил в Выборгском районе, там особенные леса и поля, он гулял там один и вдохновлялся», – поделилась Анна.
Олег участвовал в поэтических конкурсах и часто выигрывал их.
«Мы ездили на конкурс в Элисту. Олежка там участвовал и занял первое место. И когда организаторы узнали, что Олег погиб, они решили очередной конкурс провести в его честь. Пока в Татарстане таких конкурсов не проводили, но мы бы очень этого хотели. И я знаю, что много людей могли бы подключиться к этому, из Элисты бы приехали, даже Майя, несмотря на то что живет в Мурманске, сама готова организовать его. Но нам нужно заручиться поддержкой республики, мы просто пока не знаем, к кому обратиться», – поделилась сестра офицера.
Сложно представить, как человек, выбравший стезю военного, совмещал в себе две такие разные черты – творчество и службу в армии. Анна и сама удивляется этому.
«Наверное, каждый сын хочет доказать своим родителям, что он может чего-то добиться»
«Олег был творческим человеком, но, так как папа наш офицер, когда пришло время определяться с будущей профессией, папа предложил ему поступать в военное училище, и Олег согласился. Наверное, каждый сын хочет доказать своим родителям, что он может чего-то добиться. Может быть, он решил стать для папы хорошим сыном. Поступил он без проблем, он вообще очень старательный человек. При этом творческая жизнь его никогда не оставляла. Стихи он сочинял вместе с сослуживцами. Как он писал в своем дневнике, свое любимое стихотворение он написал в наряде. Шел снег, он смотрел на фонарь и за одну ночь написал его. С этим стихотворением Олег выиграл один из конкурсов», – рассказывает сестра Героя России.
По словам Анны, брат с детства был патриотом, и это не удивительно, ведь они росли среди офицеров, их жен и детей.
«Он верил в свою Родину, был верен ей. Тут даже не возникало другого вопроса, кем ему быть. Он человек с аналитическим складом ума, он служил замполитом, агитировал ребят, которые пришли на срочную службу подписать контракт. У него это прекрасно получалось. Он любил то, чем занимался, несмотря на то что был творческим человеком и казалось, что он вообще не из этой стихии. Но при этом на службе у него были большие успехи», – отметила она.
Рассказывая о подвиге брата, Анна говорит, что Олег не мог поступить иначе. Он просто не смог уйти и оставить своих бойцов.
«Звонил он не часто, в основном в телефонной трубке слышались звуки выстрелов и взрывов. Он старался нас не пугать, не расстраивать. Он просто звонил сказать, что с ним все в порядке, чтобы мы не переживали. У него всегда был уверенный голос, как будто он ни на секунду не сомневался, что с ним все будет хорошо. Он звонил маме, реже мне и отцу. Он всегда был таким бодрым, хотя уже потом мы узнали, что на протяжении того месяца, что он там находился, ему было очень тяжело», – поделилась Анна.
«У них были очень сложные времена – разбомбили их провизию и они неделю пили один только чай»
Сестра Героя России признается, что толком не помнит, о чем в последний раз по телефону говорила с братом, ведь он всегда говорил одно и то же: «У меня все хорошо».
«Он присылал два раза фотографии – на них он веселый, улыбается. Он старался поддерживать наш моральный дух. Но уже потом мы узнали, что у них были очень сложные времена – разбомбили их провизию и они неделю пили один только чай. У них не было еды вообще и, видимо, возможности ее привезти тоже не было, потому что их обстреливали сутки напролет. Постоянно были обстрелы», – вспоминает Анна.
Сослуживцы говорят, что Олег до последнего был со своей записной книжкой, в которую он записывал строчки своих стихов. Увы, она не сохранилась, пропала вместе с документами, поделилась она.
«Ребята, которые выжили, говорят, что Олег эвакуировал несколько раненых, всем помогал, всех прикрывал. Он лично доставил их в медпункт. Это было за несколько дней до той страшной битвы, в которой он погиб. Этим он спас их от гибели», – считает сестра командира.
Олег погиб 26 марта. Долгое время он числился пропавшим без вести. Только 4 июня родным сообщили, что его тело опознал сослуживец в морге Ростова-на-Дону.
В той битве подразделение Олега заняло позиции в лесополосе на небольшой возвышенности. Их задачей было сдерживать контрнаступление ВСУ и перекрыть дорогу Харьков – Чугуев, по которой противник провозил провизию и боеприпасы. После артиллерийского и минометного обстрелов враг перешел в наступление. Понимая, что живая сила ВСУ в десять раз превосходит число российских бойцов, было решено отступать. Сорокин и Петров остались отстреливаться, чтобы дать возможность сослуживцам отступить. Они отстреливались несколько часов, им удалось уничтожить два пикапа и 20 бойцов ВСУ.
«Они удерживали натиск трех тысяч человек»
«Когда началось наступление, мой брат и его сослуживец – командир роты Дмитрий Петров оказались с левого фланга, откуда наступали украинские войска. Когда был дан приказ отступать, они могли только отстреливаться и тем самым дали возможность ребятам с других флангов отойти. Они удерживали натиск трех тысяч человек. Наших ребят было, по некоторым данным, около 250 человек, большая часть уцелела. Олег и Дима отстреливались до последнего вздоха, их нашли потом даже рядом друг с другом», – говорит Анна Талипова.
Дмитрий Петров родом из Марий Эл. Его вдова поддерживает связь с Анной. У Дмитрия остался семилетний сын.
«Местные жители нашли “ВКонтакте” папу и написали ему, что Олег погиб: “Здравствуйте, знаком ли вам такой человек? К сожалению, он погиб”. Не было никаких оскорблений, как это часто бывает, написали очень уважительно и прислали фотографию его паспорта. Это было еще в начале апреля. Но мы решили, что его документы украли и решили нас таким образом шантажировать. Мы обзванивали все госпитали, искали его, надеялись, что он жив. И вот нам позвонили и сообщили, что его опознали», – вспоминает Анна.
Уже потом родные Олега узнали, что работал снайпер и обоим офицерам прицельным выстрелом попали в голову. Они погибли мгновенно.
«Мне показалось, что на похороны пришел весь Мамадыш»
«Восьмого числа прошли похороны. Попрощаться с ним приехал сослуживец, который опознавал его тело в морге, он сопроводил гроб до дома. Было еще много военных, кто хотел попрощаться с ним, но все они были в боях и не смогли приехать. А так мне показалось, что на похороны пришел весь Мамадыш. Людей было очень много», – вспоминает сестра Героя.
Через год, 4 мая, Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии в театре оперы и балета им. Мусы Джалиля вручил родителям Олега Сорокина Золотую Звезду Героя России.
«Олегу еще при жизни дали медаль “За отвагу”. Он мне как-то звонил и сказал: “Ань, мне обещали награду”. Я говорю: “Какая награда? Главное, вернись живым”. Я тогда даже не обратила на это внимания», – вспоминает Анна.
Олег пробыл на СВО месяц – с 24 февраля по 26 марта. Он не успел жениться и порадовать родителей внуками. Ему было всего 27 лет.
А что же будет дальше? Безумная ночь. Сладкая ночь. Безжизненный день. А что же будет дальше?
Бессонная ночь. Сиреневый цвет. Тропический цвет. Ползёт муравьед. А что же будет дальше?
Рабочие дни. Песни в лесу. Последняя ночь. Смертельный укус. А что же будет дальше?
Испуганный вид. Моментный недуг. Уютненький гроб. Рыжий сюртук. А что же будет дальше?
Вскопнули песок. Исполнили гимн. Родился один. И умер один. А что же будет дальше?
Теперь выбирать. Туда или в Рай. Я выберу микс. И буду молчать. А что же будет дальше?..
Олег Сорокин.
Стихи Героя России Олега Сорокина можно прочитать на поэтических сайтах. Он публиковался под псевдонимами Олег Рублев, Мартын Эдельвейс, Максим Икарович Рублев.
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