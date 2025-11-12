Шестой сезон «Лидеров России» пройдет в командном формате

Начался прием заявок на участие в шестом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». К участию в новом конкурсе «Лидеры России. Команда» приглашаются управленческие команды, сообщает оргкомитет мероприятия.

О новшестве рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ и председатель наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко. По его мнению, коллективная работа свойственна российским традиционным ценностям и позволяет в нынешних условиях решать самые серьезные задачи.

Помимо прочего, в этом году отменено правило о невозможности участия в конкурсе победителей прошлых сезонов, обратил внимание Кириенко.

Конкурс нацелен на поиск и поддержку перспективных команд и руководителей с высокими лидерским качествами. Представить свои таланты могут профессиональные команды руководителей из пяти человек, причем каждый из участников должен иметь управленческий опыт от двух лет. Это могут быть граждане как России, так и зарубежных стран.

В нынешнем сезоне главным призом окажется обучение в Высшей школе государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ. Участники могут заявиться в четырех номинациях: управленческие команды корпораций, государственные управленческие команды, управленческие команды организаций и сборные управленческие команды. Подать заявку можно до 29 декабря 2025 года на сайте Лидерыроссии.рф.

Представители Татарстана традиционно принимают активное участие в конкурсе, в прошлом сезоне пять жителей республики сумели выйти в суперфинал. Двое из них – Екатерина Кузьмина, директор по цифровым технологиям, и Алексей Мошкин, заместитель директора по организационному развитию, – стали победителями. Они получили образовательные гранты на 1 млн рублей.

О результатах заявочной кампании оргкомитет объявит в январе 2026 года. Затем последуют дистанционный этап и онлайн-тестирования. С марта по май будущего года состоятся онлайн-полуфиналы. Финал конкурса пройдет в июне 2026 года в Мастерской управления «Сенеж».

Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению Президента РФ Владимира Путина. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе было подано более миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. С начала проведения конкурса свыше 650 его участников были назначены на высокие должности.