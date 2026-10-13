Шеститомную Татарскую энциклопедию могут обновить из-за устаревших данных

Институт татарской энциклопедии и регионоведения имени Мансура Хасанова рассматривает возможность обновления шеститомной Татарской энциклопедии на русском и татарском языках. Издание охватывает различные отрасли знаний, однако часть содержащейся в нем информации со временем устаревает, рассказала директор института Эльмира Галимова в программе «Семь дней +».

Работа над шеститомником началась в 2002 году и завершилась в 2021-м. По ее словам, развитие цифровых технологий и постоянное обновление данных требуют задуматься о создании новой версии энциклопедии.

Одной из главных сложностей остается нехватка узких специалистов. Раньше у института был гонорарный фонд, который позволял привлекать к работе экспертов из разных областей – медицины, спорта, биологии, физики и математики. Сейчас такой возможности нет, а штатных специалистов недостаточно для масштабного обновления издания.

По оценке Галимовой, коллективу из 44 человек не под силу самостоятельно выполнить весь объем работы. Для подготовки новой энциклопедии институту необходимо восстановить возможность оплачивать работу приглашенных экспертов.