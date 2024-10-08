Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Шестилетняя пассажирка «Москвича» пострадала после столкновения с легковушкой в Лаишево
Накануне вечером на перекрестке улиц Горького и Декабристов в Лаишево произошло ДТП.
По данным Госавтоинспекции района, водитель автомобиля «Москвич 3» проигнорировал знак «Уступи дорогу» и столкнулся с «Ладой» 12-й модели.
В результате ДТП пострадала шестилетняя пассажирка «Москвича». Девочка получила ушибы, госпитализация не потребовалась.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников