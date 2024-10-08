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Происшествия 8 октября 2024 10:55

Шестилетняя пассажирка «Москвича» пострадала после столкновения с легковушкой в Лаишево

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Накануне вечером на перекрестке улиц Горького и Декабристов в Лаишево произошло ДТП.

По данным Госавтоинспекции района, водитель автомобиля «Москвич 3» проигнорировал знак «Уступи дорогу» и столкнулся с «Ладой» 12-й модели.

Фото: ГАИ Лаишевского района

В результате ДТП пострадала шестилетняя пассажирка «Москвича». Девочка получила ушибы, госпитализация не потребовалась.

Фото: ГАИ Лаишевского района

#лаишево #ДТП
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