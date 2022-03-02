Шести семьям из Челнов вручили сертификаты на получение соцвыплаты на покупку жилья

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

В Набережных Челнах состоялось вручение сертификатов по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан». Сертификаты на получение социальной выплаты на приобретение жилья в 2022 году шести челнинским семьям вручил руководитель исполкома Фарид Салахов. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

В общей сложности шести молодым семья из республиканского бюджета Набережных Челнов выделено 11 327 526 рублей.

По условиям программы молодая семья может получить господдержку в виде социальной выплаты на приобретение жилья. Соцвыплата предоставляется в размере 30% для молодых семей, не имеющих детей, и 35% для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного и более детей.

Также по условиям семья должна обладать дополнительными собственными средствами или средствами, полученными по кредитному договору на приобретение жилья. Помимо этого в качестве дополнительных средств принимаются средства маткапитала.

Социальные выплаты предоставляются в порядке очередности, определенной списком молодых семей. Для участия в программе молодые семьи могут обратиться в администрацию района по месту регистрации.