Шестерых участников массовой драки на юге Москвы выдворят из РФ

Московский Нагатинский суд вынес решение о принудительном выдворении из России шести участников массовой драки со стрельбой, произошедшей в столичном районе Бирюлево, сообщает ТАСС.

По сведениям из судебных материалов, шестеро мужчин – Машарифзода Д.С., Камолов Ж.Ж., Гусейнов Н.Ф., Курбанов М.А., Ражабов С.Д. и Солаев И.Б. – были признаны виновными в нарушении миграционного законодательства.

Пятеро из них совершили правонарушение, предусмотренное статьей «нарушение режима въезда и пребывания в РФ», и были оштрафованы на 5 тысяч рублей с последующим принудительным выдворением из страны.

Солаев И.Б. повторно нарушил режим въезда и пребывания в стране, за что ему был назначен штраф в 7 тысяч рублей и принудительное административное выдворение с территории России.