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Шестерых участников массовой драки на юге Москвы выдворят из РФ
Московский Нагатинский суд вынес решение о принудительном выдворении из России шести участников массовой драки со стрельбой, произошедшей в столичном районе Бирюлево, сообщает ТАСС.
По сведениям из судебных материалов, шестеро мужчин – Машарифзода Д.С., Камолов Ж.Ж., Гусейнов Н.Ф., Курбанов М.А., Ражабов С.Д. и Солаев И.Б. – были признаны виновными в нарушении миграционного законодательства.
Пятеро из них совершили правонарушение, предусмотренное статьей «нарушение режима въезда и пребывания в РФ», и были оштрафованы на 5 тысяч рублей с последующим принудительным выдворением из страны.
Солаев И.Б. повторно нарушил режим въезда и пребывания в стране, за что ему был назначен штраф в 7 тысяч рублей и принудительное административное выдворение с территории России.
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