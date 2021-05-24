Шестерых казанских подростков будут судить за нападение на прохожих и мошенничество

Шестерых подростков от 16 до 19 лет обвиняют в грабеже, мошенничестве, разбое и похищении документов, рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, с ноября 2019 года по июнь 2020 года 18-летний казанец организовал преступную группу, в которую потом вошли несколько его знакомых.

Все свои преступления они совершали по определенному плану: один из подростков подходил к случайному прохожему, провоцировал конфликт, после чего подходили оставшиеся молодые люди и избивали человека. Затем они похищали у него телефон и другие личные вещи.

Также молодые люди совершали преступления и в интернете. На разных сайтах они искали объявления о продаже дорогих телефонов, ноутбуков и игровых приставок, после чего назначали встречу с продавцом.

На месте они демонстрировали продавцу поддельный скриншот, который якобы подтверждает перевод денег за товар. Молодые люди забирали товар, а продавец думал, что деньги придут чуть позже. Все украденное подростки сдавали в комиссионные магазины, а деньги забирали себе.

Всего они совершили одно разбойное нападение, три грабежа, 33 мошенничества и один раз похитили паспорт. На них завели уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Грабеж», «Разбой» и «Похищение документов». Все подростки, кроме двоих, признали свою вину – полностью либо частично.

Одного юношу заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. В скором времени их дело направят в Советский районный суд Казани.