Шестерым россиянам одобрили нейтральный статус за последние сутки
Накануне еще несколько международных федераций выдали российским спортсменам статусы AIN (индивидуальных нейтральных атлетов), что позволяет выступать на международных соревнованиях.
FIS (Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда) предоставила данные статусы трём сноубордистам: Кристине Пауль, Ярославу Степанко и Арсению Томину, а также представителю вспомогательного персонала сборной России по фристайлу Максиму Клокову.
World Gymnastics (Международная федерация гимнастики) предоставила нейтральный статус Никите Дымову и Илье Шашину (батутный спорт), Анастасии Бедриной и Савелию Съедину (спортивная гимнастика), Марии Панюшиной (аэробика) и Анастасии Максимовой (тренер по художественной гимнастике).
Российские спортсмены отстранены от участия в мировых первенствах со своим флагом и гимном с 2022 года.