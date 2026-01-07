news_header_top
Шестерым россиянам одобрили нейтральный статус за последние сутки

Фото: rfgs.ru

Накануне еще несколько международных федераций выдали российским спортсменам статусы AIN (индивидуальных нейтральных атлетов), что позволяет выступать на международных соревнованиях.

FIS (Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда) предоставила данные статусы трём сноубордистам: Кристине Пауль, Ярославу Степанко и Арсению Томину, а также представителю вспомогательного персонала сборной России по фристайлу Максиму Клокову.

World Gymnastics (Международная федерация гимнастики) предоставила нейтральный статус Никите Дымову и Илье Шашину (батутный спорт), Анастасии Бедриной и Савелию Съедину (спортивная гимнастика), Марии Панюшиной (аэробика) и Анастасии Максимовой (тренер по художественной гимнастике).

Российские спортсмены отстранены от участия в мировых первенствах со своим флагом и гимном с 2022 года.

