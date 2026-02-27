news_header_top
Происшествия 27 февраля 2026 14:27

Шестеро жителей Заинска отправились в колонию за жестокую драку в кафе

Шестерых жителей Заинска суд отправил в колонию за жестокую драку в кафе.

Как сообщают в СК России по РТ, ночью 27 октября 2024 года молодые люди, двое из которых были несовершеннолетними, придумав повод, спровоцировали драку с двумя посетителями кафе. Помимо избиения руками и ногами, удары также наносились предметом, похожим на бутылку. После драки зачинщики скрылись.

Фигурантов признали виновными в хулиганстве и назначили им от 2 до 3,5 года колонии общего режима. В избиении участвовали и иные лица. Их дело будет рассматриваться отдельно.

В Татарстане объявили ракетную опасность

«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

