Происшествия 13 марта 2026 15:05

Шестеро жителей РТ предстанут перед судом за подделку документов и финансовые махинации

Завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей Татарстана, которых обвиняют в незаконном обороте средств платежей, подделке документов и вовлечении несовершеннолетних в преступления.

Как сообщает пресс-служба СК России, группа мошенников работала с января по ноябрь 2024 года на территории Набережных Челнов, Нижнекамска, Тукаевского района, а также в Москве и Подмосковье. В ее состав были вовлечены семь жителей Республики Татарстан, в том числе трое несовершеннолетних.

Они использовали поддельные иностранные паспорта и бланки миграционных карт, чтобы оформить 19 банковских карт. На них поступило более 4 млн рублей, полученных мошенническим путем. Деятельность группы пресекли в ноябре 2024 года в ходе совместной операции следственного управления СК России по Татарстану и регионального МВД.

Дело одного несовершеннолетнего фигуранта уже направлено в суд. Материалы в отношении остальных шести обвиняемых также переданы для рассмотрения.

