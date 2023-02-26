В Татарстане столкнулись три авто, есть пострадавшие, в том числе дети

В Чистопольском районе Татарстана произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы ДТП.

Фото: © «Татар-информ»

По предварительной информации, между поселками Каргали и Татарский Сарсаз столкнулись три легковые иномарки.

Фото: © «Татар-информ»

Прибывшие медики увезли с места ДТП восемь человек, среди которых были двое детей.

Фото: © «Татар-информ»

Подробности аварии уточняются.