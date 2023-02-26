news_header_bot_970_100
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане столкнулись три авто, есть пострадавшие, в том числе дети
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Чистопольском районе Татарстана произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы ДТП.
По предварительной информации, между поселками Каргали и Татарский Сарсаз столкнулись три легковые иномарки.
Прибывшие медики увезли с места ДТП восемь человек, среди которых были двое детей.
Подробности аварии уточняются.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа