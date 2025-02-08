Шестеро татарстанцев предстанут перед судом за вымогательство денег, грабеж и угон авто

Шестеро жителей Татарстана предстанут перед судом за вымогательство денег, грабеж и угон авто.

Выяснилось, что прошлом году молодые люди, являющиеся двоюродными братьями, четверо из которых на тот момент были несовершеннолетними, совершили три вымогательства, грабеж, мошенничество и угон автомобиля.

Так, весной парни под надуманным предлогом вымогали у односельчанина 52 тысячи рублей и, кроме того, совершили грабеж.

Кроме того, будучи пьяными, они встретили на улице 11-летнего мальчика и стали вымогать у него деньги, а затем заставили взять у спавшего отца ключи от автомобиля.

Забрав с собой мальчика, они поехали кататься на машине. При этом находившийся за рулем парень не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. После этого угонщики ушли домой, оставив ребенка ночью посреди дороги.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.