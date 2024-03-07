Шестеро плененных у Часов Яра солдат ВСУ записали обращение с просьбой вернуть их домой

Кадры с видеобращением украинских военнослужащих, взятых в плен российскими бойцами у города Часов Яр, опубликовал в своем телеграм-канале украинский политолог, доктор политических наук Александр Семченко.

На записи шестеро солдат ВСУ из разных подразделений просят внести их в списки для обмена. Они обещают больше не участвовать в боевых действиях после возвращения домой.

Автор публикации скептически отнесся словам военнопленных, отметив, что всех героев ролика взяли в плен в боях.

«Я скептически отношусь к крокодильим слезам тех, кого взяли в плен в боях. На мой взгляд, доверять, та и то с оглядкой, можно только тем, кто добровольно отказался служить наркоманскому режиму», – написал Семченко.

Напомним, ранее украинский политолог опубликовал в своем канале видео, на котором 37 солдат ВСУ отказались выдвигаться на боевые позиции. Данный ролик появился в середине января этого года. К сожалению, о дальнейшей судьбе данных военнослужащих больше ничего не сообщалось.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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