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Шестеро организаторов подпольного казино в Челнах предстанут перед судом
Шестеро жителей Набережных Челнов предстанут перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Как установили экономические полицейские, 42-летний житель Автограда создал организованную группу с целью незаконного проведения азартных игр. Для этого он приобрел девять компьютеров, иное оборудование, а также базу потенциальных игроков. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов, участники группы снимали посуточно квартиры в различных частях города. При этом роли в группе были тщательно распределены: одни отвечали за доставку клиентов, обеспечение пропускного режима, другие – за инкассацию незаконной выручки.
По версии следствия, в результате незаконной деятельности обвиняемые получили доход в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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