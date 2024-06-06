Шестеро организаторов подпольного казино в Челнах предстанут перед судом

Шестеро жителей Набережных Челнов предстанут перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как установили экономические полицейские, 42-летний житель Автограда создал организованную группу с целью незаконного проведения азартных игр. Для этого он приобрел девять компьютеров, иное оборудование, а также базу потенциальных игроков. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов, участники группы снимали посуточно квартиры в различных частях города. При этом роли в группе были тщательно распределены: одни отвечали за доставку клиентов, обеспечение пропускного режима, другие – за инкассацию незаконной выручки.

По версии следствия, в результате незаконной деятельности обвиняемые получили доход в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.