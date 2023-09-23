Шестаков о «Метеоре-2020»: Более четверти века Сарапул не принимал судна такого класса

Татарстан сегодня протестировал рейс из Елабуги в Сарапул на новом скоростном пассажирском «Метеоре-2020» на подводных крыльях. Более четверти века Сарапул не принимал судна подобного класса, заявил глава этого города Виктор Шестаков.

«Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня в каком-то смысле вершилась история, чтобы совместные планы Татарстана и Удмуртии обязательно осуществились», – сказал градоначальник.

Шестаков заверил, что татарстанским туристам обязательно понравится в Сарапуле, поскольку этот город «умеет удивлять».

«Гости могут погрузиться в его историю, в истории личностей, которыми гордится Сарапул. У города есть особый вкус – здесь можно попробовать уникальный купеческий обед. Продукция предприятий пищевой промышленности никого не оставит равнодушным», – отметил он.

Зампредседателя Правительства Удмуртии Игорь Асабин подчеркнул, что для нового «Метеора» сегодня открылась «самая красивая из всех дорог, которая объединяет Татарстан и Удмуртию, – река Кама».

«Братские республики – соседи объединяются в свой прикамский союз в Приволжском федеральном округе. Мы будем ездить в Татарстан, а вы – к нам, чтобы смотреть красоты регионов», – заметил он.

Руководитель Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш убеждена, что пробный рейс создаст импульс для развития речного туризма и взаимодействия между регионами.

В прошлом году в Сарапуле благоустроили причал, и уже в этом году, по данным на 1 сентября, 148 теплоходов зашли город, сообщила она.

Теперь, по словам Бадаш, с туроператорами Татарстана и Удмуртии необходимо сформировать турпродукт, который будет запущен в следующем году. При этом татарстанские туристы, отправляясь в Удмуртию, смогут путешествовать не только по Сарапулу, но и посетить Ижевск, Воткинск, Глазов.

Заинтересованность татарстанцев в поездках в Удмуртию огромная, поэтому нужно организовать хорошую логистику и создать туристический продукт, добавил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Выстраивание транспортной взаимосвязи по реке – это, наверное, единственный незакрытый блок, который был в развитии сферы туризма наших регионов. Наша мечта, чтобы туристы после нескольких дней пребывания в Удмуртии или Татарстане перемещались в соседние регионы. Должен работать межрегиональный туристический маршрут для жителей разных субъектов», – поделился он.

Для этого реализуется проект «Великий Волжский путь», объединяющий серию межрегиональных маршрутов по 14 регионам. На прошлой неделе в Минэкономразвития России прошла защита первого этапа маршрута, в который вошли Татарстан, Марий Эл и Чувашия, рассказал Иванов.

«Рассчитываем, что маршрут будет увеличиваться за счет присоединения к нему новых регионов с конкретными транспортными взаимосвязями, туроператорами, программами, которые раскроют весь потенциал Приволжского федерального округа», – отметил он.

Сейчас рассматривается программа субсидирования межрегиональных речных перевозок, поскольку перемещение по воде на скоростных судах дороже, чем на обычных.

«Но суммарный эффект от появления межрегионального маршрута превышает затраты на его субсидирование, так как сразу возникает синергетический эффект в экономике. То есть начинают работать гостиницы, точки общественного питания, производства сувениров и народно-художественных промыслов», – пояснил председатель Госкомитета РТ по туризму.

В этом году в Татарстане были спущены на воду два новых скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор-2020» под названиями «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль». Они отвечают самым современным требованиям как по техническим характеристикам, так и по уровню комфорта для экипажа и пассажиров.