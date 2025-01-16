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Шесть управляющих компаний в Татарстане лишены лицензии
В Татарстане лишили лицензии шесть управляющих компаний. Еще у 28 организаций срок действия лицензии на предпринимательскую деятельность по управлению домами закончится в 2025 году, напомнили в телеграм-канале Госжилинспекции РТ.
В списке оказались две УК из Казани — «Ситидом» и «Технология сервиса», две из Набережных Челнов — «Экватор» и «ЖК Квартал», а также по одной из Рыбно-Слободского и Альметьевского районов — «Жилдомуправление» и «Единый центр коммунальных услуг» соответственно.
В Государственной жилищной инспекции напомнили, что УК могут направить заявки на продолжение работы в течение 45 дней до даты, когда истекает действующая лицензия.
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