Шесть управляющих компаний в Татарстане лишены лицензии

В Татарстане лишили лицензии шесть управляющих компаний. Еще у 28 организаций срок действия лицензии на предпринимательскую деятельность по управлению домами закончится в 2025 году, напомнили в телеграм-канале Госжилинспекции РТ.

В списке оказались две УК из Казани — «Ситидом» и «Технология сервиса», две из Набережных Челнов — «Экватор» и «ЖК Квартал», а также по одной из Рыбно-Слободского и Альметьевского районов — «Жилдомуправление» и «Единый центр коммунальных услуг» соответственно.

В Государственной жилищной инспекции напомнили, что УК могут направить заявки на продолжение работы в течение 45 дней до даты, когда истекает действующая лицензия.