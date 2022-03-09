«Такая корова нужна самому»: инвесторы закупят татарстанских коров вместо европейских

В Татарстане в этом году планируется запустить 20 молочных комплексов на 17 тыс. голов крупного рогатого скота. Реализация крупных проектов продолжается. К примеру, в Арском районе приступили к строительству фермы на 6 тыс. голов. Комплекс будет производить молоко и мясо, а также собственные корма, которыми поделится с населением.

В Татарстане в этом году планируется запустить 20 молочных комплексов на 17 тыс. голов крупного рогатого скота

Фото © «Татар-информ»

Ферма в Арском районе планирует производить 150 тонн молока в сутки

Животноводческий комплекс почти на 6 тыс. голов крупного рогатого скота будет построен на базе сельскохозяйственного предприятия «Северный» в Арском районе Татарстана. Как рассказал «Татар-информу» генеральный директор сельхозпредприятия Ильнар Мухлисов, построить весь объект полностью планируется в течение пяти лет. Его стоимость оценивается в 4 млрд рублей.

«Первый этап строительства – земляные работы. Сейчас на площадку завозятся материалы. Например, поступает песок для начала фундаментных работ. На первом этапе планируется строительство кормового центра и мегафермы с доильным залом на 1,2 тыс. голов коров. В последующие годы поголовье так же будет увеличиваться на 1,2 тыс. голов», – отметил он.

Весь комплекс будет рассчитан на 5970 голов крупного рогатого скота, в том числе на 3950 дойных коров. Ильнар Мухлисов подчеркнул, что коровы будут закупаться в самом Татарстане и других регионах России. «До нынешней ситуации в мире приобретались коровы из Европы стоимостью от 180 тыс. рублей и выше», – заметил он.

Ильнар Мухлисов: «Комплекс будет рассчитан на 5970 голов крупного рогатого скота, в том числе на 3950 дойных коров» Фото: tatarstan.ru

Молоко будет использоваться для производства сыров и масла

По словам собеседника информагентства, комплекс будет заниматься производством молока и мяса. После того, как весь проект будет полностью реализован, планируется производить 150 тонн молока в сутки и около 6 – 7 тонн мяса.

«Наш учредитель – молочник (предприятие “Вамин” – прим. Т-и), у него свои молокоперерабатывающие заводы, которые находятся в Арском и Балтасинском районах. Туда будем поставлять молоко для производства сыра, масла и других молочных продуктов», – уточнил он.

В кормоцентре ежесуточно будет производиться 300 тонн корма для крупного рогатого скота. Корм будут использовать не только на своей ферме, но и продавать заготовки монокормов населению. «Он будет работать по такой же системе, как работают кормоцентры в других регионах России», – сказал Ильнар Мухлисов.

После того, как весь проект будет полностью реализован, планируется производить 150 тонн молока в сутки и около 6 – 7 тонн мяса Фото: © «Татар-информ»

Израильское оборудование для кормового центра на общую сумму более 100 млн рублей уже приобретено. Для доильного зала также планируется использовать израильское оборудование. «Сейчас идет оплата. Ожидаем, что к концу этого года оно начнет постепенно к нам поступать», – подытожил гендиректор предприятия.

«Динамика по производству молока есть, но она могла бы быть значительнее»

Усилить работу по производству молока призвал Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода республики.

«Динамика по производству молока есть, но она могла бы быть значительнее. Марат Готович (Марат Ахметов, бывший глава Минсельхозпрода — прим. Т-и), сколько мы уже говорим про 2 млн тонн молока? Где-то рядом, но на 2 млн не можем выйти», — сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов добавил, что руководство республики также очень беспокоит снижение поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах, особенно коров.

Рустам Минниханов: «Динамика по производству молока есть, но она могла бы быть значительнее» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Этому есть разные объяснения. Если мы только в крупных комплексах будем производить молоко, то в сельских населенных пунктах чем будут заниматься жители? Чем они должны заниматься, если не производить молоко? Поэтому этот вопрос имеет еще и социальную направленность», — подчеркнул он.

По словам Президента РТ, работа по строительству кормоцентров дает хорошие результаты, и это направление надо и дальше развивать. «Это будет большой поддержкой личного подворья. И это во многом будет стимулировать увеличение поголовья скота в личных подворьях», — отметил он.

«Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров рассказал, что более 70% выручки в сельском хозяйстве за прошлый год – от реализации продукции животноводства. Всего в 2021 году в республике было произведено 1 млн 958 тыс. тонн молока – это на 1% больше, чем в 2020-м.

В этом году, по словам главы Минсельхозпрода, планируется произвести 1 млн 980 тыс. тонн молока и 545 тыс. тонн скота и птицы. «Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. На душу населения в республике мы производим выше нормы потребления по молоку на 37% и по мясу – на 25%», – подчеркнул он.

Марат Зяббаров: «Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. На душу населения в республике мы производим выше нормы потребления по молоку на 37% и по мясу – на 25%» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане и в этом году продолжится модернизация молочно-товарных ферм и строительство комплексов с установкой высокотехнологичного оборудования. В 2021 году введено в эксплуатацию 20 молочных комплексов на 14,6 тыс. голов коров, а в этом году, как ожидается, начнут работу еще 20 объектов на 17 тыс. голов.

«Мы продолжим работу по модернизации и строительству животноводческих ферм, комплексов, кормовых центров. По поручению Президента РТ в этом году запущены программы субсидирования 30% затрат на строительно-монтажные работы и на оборудование кормовых центров, на капитальный ремонт коровников мощностью более 200 голов с переводом на безпривязное содержание», – отметил Марат Зяббаров.

Кроме того, на этот год запланировано строительство еще 10 кормовых центров. На данный момент в 15 районах республики построены и функционируют 30 кормовых центров, которые обслуживают более 100 тыс. голов крупного рогатого скота не только сельхозформирований, но и личных подсобных хозяйств.