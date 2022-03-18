Сеть турецкого фастфуда Chitir Chicken взамен западных планирует прийти в Россию

В России может открыться до 500-600 ресторанов быстрого питания Chitir Chicken из Турции. Переговоры об открытии с турецкой сетью ведет Союз торговых центров РФ. Первые кафе могут появиться уже в конце мая.

Chitir Chicken планирует на первоначальном этапе оперативно открыть 5-10 точек в Москве и других городах-миллионниках.

«Владельцы бренда Chitir Chicken уже на следующей неделе, во вторник, приезжают в Москву для проведения переговоров. Наша задача, как Союза торговых центров, им помочь с выбором площадок. На подготовку одного помещения к открытию они отводят порядка пяти-шести недель. Поэтому если в течение месяца мы выйдем на договор аренды, то первые рестораны могут открыться где-то в конце мае», – сообщил ТАСС глава союза Булат Шакиров.

Он отметил, что переговоры ведутся в рамках политики по привлечению в Россию новых брендов из Турции, Китая, Индии, Бразилии и других стран, чтобы оперативно заместить компании, которые остановили свою работу.

«Примерный объем инвестиций в один ресторан коллеги оценивают в пределах $100 тыс. Причем все оборудование они производят в Турции, поэтому санкции никак не повлияют на их планы», - подчеркнул он. В настоящее время Chitir Chicken присутствует в 17 странах.