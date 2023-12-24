Шесть стран Европы не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины — это Австрия, Венгрия, Польша, Мальта, Словакия и Хорватия. Об этом передает ТАСС.

«Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать сторонами декларации», — заявил замруководителя офиса Президента Украины Андрей Сибига.

На полях саммита НАТО, который прошел в июле в Вильнюсе, G7 приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины — в частности, она предусматривает получение Киевом значительного военного потенциала.

К документу позже присоединились ряд других государств. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал их решение ошибочным и потенциально очень опасным.

Киевский режим надеется до конца года заключить первые двусторонние договоры с европейскими государствами. Переговоры о гарантиях безопасности украинские власти начали с Великобританией, ФРГ, Канадой, Соединенными Штатами, Францией, Швецией, Японией, а также ЕС.