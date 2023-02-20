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Шесть солдат-срочников погибли на пожаре в Курской области
Шестеро военнослужащих погибли из-за пожара в блиндаже в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
По предварительной информации, сегодня, 20 февраля, из-за нарушения требований пожарной безопасности при обращении с горючими материалами, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость. Пламя молниеносно охватило блиндаж, из-за чего шесть военнослужащих погибли.
Сейчас на месте трагедии работают правоохранители. Проводится совместное расследование с комиссией Западного военного округа.
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