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Происшествия 20 февраля 2023 15:26

Шесть солдат-срочников погибли на пожаре в Курской области

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Шестеро военнослужащих погибли из-за пожара в блиндаже в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По предварительной информации, сегодня, 20 февраля, из-за нарушения требований пожарной безопасности при обращении с горючими материалами, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость. Пламя молниеносно охватило блиндаж, из-за чего шесть военнослужащих погибли.

Сейчас на месте трагедии работают правоохранители. Проводится совместное расследование с комиссией Западного военного округа.

#погибли на пожаре #спецоперация на Украине
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